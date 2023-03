A pocos días de que Diego de Erice, expareja de Melissa Galindo, mostrara su apoyo a la cantante, ante los señalamientos en que acusa a Kalimba de haber abusado sexualmente de ella, el actor ha vuelto a pronunciarse respecto al caso pero, en esta ocasión, con una visible molestia, pues en redes sociales fue muy criticado, debido a que se cree que defendió a la cantante sólo para hacerse de fama, especulación que niega y reprueba categóricamente; esto fue lo que dijo.

Aunque es poco lo que Diego y Melissa compartieron de su noviazgo, tal parece que vivieron una relación corta pero intensa, pues en las pocas publicaciones que todavía conserva el conductor de "Inesperables" se puede apreciar que consiguió construir un vínculo muy fuerte con la cantante, ya que en septiembre, cuando de Erice fue operado de la columna, Galindo se mantuvo a lado cuidándolo, pese a que -como dijo el propio actor- su genio y su impaciencia durante el proceso pudiera poner en riesgo la relación.

Diego de Erice fue operado de la columna en la época en que Melissa Galindo fue su novia. Foto: Instagram





Diego de Erice apoya a Melissa Galindo y no le creen

Por ello, no nos sorprendió que de Erice abordará el tema en relación del presunto abuso sexual que Melissa habría sufrido, mientras colaboraba con Kalimba para la realización de su álbum debut. Habían pasado sólo dos días desde que la cantante de 36 años recurrió a sus redes sociales para exponer su experiencia junto al interprete de "No me quiero enamorar", a quien acusa de haberla acosado y tocado sin su consentimiento; por este motivo Diego grabó un video en el que se decía indignado y lleno de rabia por la situación que vivió su exnovia, a la cual dirigió todo su apoyo y solidaridad.

Melissa Galindo es una cantante de 36 años que denunció a Kalimba por presunto abuso sexual, el pasado 15 de marzo. Foto: Instagram

"Estoy de lado de todas las mujeres y cualquiera que se haya sentido agredida en cualquier ámbito o forma, estoy con ustedes. Melissa, estoy contigo, yo sé lo que te costó subir ese video, yo sé lo que te costó volver a abrir esa herida y quiero decirte que estoy contigo infinitamente, cuando lo necesites y como lo necesites", escribió el presentador de TV, quien además se sinceró compartiendo que el hecho de que ya no sean pareja no significa que la cantante haya dejado de inspirarle simpatía.

Durante su mensaje, Diego también habló de las otras formas de abordar la masculinidad, pues se denominó como un hombre que se suma a la lucha de las mujeres por visibilizar las injusticias a las que se han enfrentado, ante las desigualdades de género pero, aunque el mensaje del actor trataba de demostrar solidaridad, en redes sociales expresaron que su video era más "oportunista" que sincero, debido a que consideraron que el actor quiso aprovechar la ocasión para llamar la atención y generar reacciones.

Ante estos comentarios, de Erice fue abordado por "Venga la alegría", mientras el actor se encontraba trasladándose en un vehículo y aunque aseguran que, en principio, no quería conceder la entrevista, debido a los señalamientos de los que ha sido víctima en los últimos días, luego de calmarse un poco habló con la prensa.

"La gente que dice ´Se cuelgan de la fama´ yo creo que es muy grave tratar algo tan delicado como que tengamos en este mes, tan significativo para las mujeres, casos como estos".

De hecho, confió al medio que no tenía cabeza para pensar en este tipo de especulaciones, ya que está enfrentado la pérdida de su abuela, quien falleció hace poco, por lo cual se ha refugiado en las artes plásticas, otras de las disciplinas a las que se dedica en la actualidad.

Y aunque el actor reafirmó su postura y su apoyo a las víctimas de abuso sexual, fue más hermético a la hora de prenunciarse nuevamente del tema, pues dijo que no tenía datos de lo ocurrido, como para expresarse determinantemente de los hechos.

"Mi posición la dejé muy clara, no puedo hablar más de un tema en específico porque no lo viví yo, me parece algo sumamente delicado como para tocar y poder hablar, tampoco lo hago porque yo no gano con esto nada, no tengo datos para hablar de algo que es delicado pero sí tengo todo mi amory todo mi cariño y todo mi apoyo en el momento que alguien tan cercano a mí lo necesite".





