Tras casi treinta años juntos y una larga lista de éxitos que marcaron a toda una generación, AQUA anunció su separación definitiva.

La noticia fue dada a conocer por los integrantes Lene Nystrøm, René Dif y Søren Rasted a través de un comunicado en redes sociales, donde recordaron las giras, los fans que conocieron y los escenarios que compartieron desde principios de los 90.

“Después de muchos años increíbles, hemos decidido cerrar el capítulo como banda en vivo. AQUA ha sido una parte enorme de nuestras vidas y, juntos, tuvimos la oportunidad de vivir mucho más de lo que alguna vez nos atrevimos a soñar”, escribió la agrupación.

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En el mensaje, los músicos explicaron que no existe ningún conflicto entre ellos; incluso, aclararon que esta decisión fue tomada desde el amor que los une, más allá de la banda.

"Cuando has estado junto a alguien durante tanto tiempo, aprendes cuándo es momento de proteger lo que han construido juntos. Para nosotros, este se siente como el momento adecuado para despedirnos, mientras los recuerdos siguen vivos y el amor por la música y entre nosotros permanece intacto".

Por último, agradecieron a todo su público por tanto tiempo de apoyo, de cariño y sobre todo, por los momentos que vivieron.

"Desde el fondo de nuestros corazones: gracias a todos los que han sido parte de este viaje. Gracias por el cariño, la energía, el apoyo y los momentos que compartimos. Desde ahora solo queda amor y gratitud", finalizaron su mensaje.

AQUA alcanzó fama mundial gracias a temas como “Barbie Girl”, “Doctor Jones” y “Turn Back Time”, canciones que los convirtieron en uno de los grupos más populares del eurodance y del pop de finales del siglo pasado.

Aunque la banda tuvo una primera separación en 2001, regresó oficialmente en 2007 y continuó ofreciendo conciertos y presentaciones desde entonces.

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