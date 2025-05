Hay canciones que nos enseñaron a decir “mamá” cuando todavía no sabíamos cómo expresar lo que sentíamos. Entre ellas, dos se volvieron inevitables cada 10 de mayo: “Señora, señora”, de Denisse de Kalafe, y “Mamá”, de Timbiriche, en la voz de Benny Ibarra.

Una fue escrita desde el cansancio y la duda: Denisse pensaba dejarlo todo, hasta que su madre le recordó por qué valía la pena seguir. La otra nació como parte de un álbum infantil, pero con los años se volvió un lazo constante entre Benny y su madre, Julissa.

“Yo quise tirar la toalla, y ella me dijo: ‘No, no, no, no. Yo no te traje al mundo para que te asustaras con el primer obstáculo, porque habrá muchos más’”, cuenta De Kalafe a EL UNIVERSAL.

La cantante de origen brasileño llevaba poco tiempo en México y enfrentaba una decepción profesional: las cosas no salían como esperaba, y pensó en abandonar su sueño de cantar y regresar a Brasil. En medio de ese desánimo, llamó a su madre. La conversación terminó con una frase que aún la conmueve: “Aquí tienes tu casa, tu familia que te ama”.

Después de colgar, escribió la canción en menos de cinco minutos. Dudaba en incluirla en su noveno disco, Amar es… (1981), porque la sentía demasiado íntima, casi como una carta que debía quedarse en familia.

Por fortuna, cambió de opinión. Hoy, “Señora, señora” es un himno no oficial del 10 de mayo.

Así como muchas madres se conmueven al escucharla, la cantautora tiene muy presente la primera vez que su propia madre la oyó. Fue uno de los momentos más importantes de su vida.

“Se emocionó hasta las lágrimas”, recuerda Denisse.

“Eso es lo que más me acompaña: su presencia, su apoyo incondicional. Gracias a ella no me fui. Gracias a ella me quedé. Y por eso estoy aquí.”

Julissa siempre acompaña a Benny

Quien también es escuchado en todos lados el Día de las Madres es Benny Ibarra, con su tema “Mamá”, que ya es todo un clásico e infaltable en su repertorio.

El cantante recordó que esta canción llegó a Timbiriche cuando grababan su segundo álbum, La Banda Timbiriche (1982).

Es una composición de Amparo Rubín y Memo Méndez Guiú, este último fue quien decidió que fuera él quien la cantara.

“Acordarme cómo reaccionó en aquel entonces mi madre (Julissa) sería echarme un clavado a hace 42 años y no tengo esa memoria tan fresca”, dice Benny.

“Se la canto todos los años, de una u otra manera. Si no es con Timbiriche, la canto en mis conciertos cuando va a verme, incluso cuando le hablo por teléfono. Es algo entre nosotros”.

Julissa ha estado presente no solo en su música, sino en sus momentos más importantes.

Uno de los pasajes que más atesora fue cuando Julissa lo acompañó a Boston, en 1985, para ingresar al Walnut Hill School for the Arts, donde estudió arte, teatro y música. Fue, en parte, cumplir un sueño que ella no había podido realizar en su infancia.

“Es algo que ella hubiera querido hacer de niña, entonces es algo que recuerdo con mucho cariño y lo agradezco”, cuenta.

Y como cualquier madre, también supo poner límites. Benny la recuerda explosiva y amorosa.

“Sí tenía sus arranques, pero en realidad era una mujer dócil, muy cariñosa. Una vez, en mi etapa más insoportable, le choqué su coche. Me tuve que ir a vivir unos dos días con mi abuela Rita Macedo”, ríe Benny. Pero asegura que fue la mejor mujer que pudo criarlo...

“La relación con mi madre ha sido muy hermosa”.