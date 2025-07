La historia es así: Orlando y Marco son dos jóvenes habitantes de la Ciudad de México que se conocen por casualidad y se enamoran. Uno quiere ser bailarín y el otro graduarse enfermería. Pero saben que viven en un mundo hostil para ellos, aunque de noche todo cambia.

Los demonios del amanecer, nueva película de Julián Hernández, un estandarte en el cine alusivo a la comunidad LGBT, vela armas para poder salir a estreno comercial.

Y uno de sus actores es Axel Shaurma, un joven actor que a sus 21 años contabiliza tres largometrajes, en todos ellos interpretando al malandrín dispuesto a hacer lo que sea con tal de salirse con la suya.

Mientras hay actores que se niegan a hacer películas que abordan temáticas que algunos consideran tabú, Axel aceptó este rol precisamente para no encasillarse en los personajes que le han tocado encarnar en los largometrajes Lluvia y A quien cierra los ojos.

“Ya me adelanté para que no me encasille y fue esta película LGBT+ en la que soy el moreno que no interpreta al jodido, el que roba o que es un mendigo, sino que es un estudiante de enfermería del Politécnico que tiene un amorío”, comenta.

Axel Shaurma comparte créditos con Luis Vegas (Bandidos) en este filme que fue rodado en 2023 y que vio la luz en la pasada edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

“Ya la hice y eso me ayudará, porque de hecho la presentamos como una película que habla de amor”, indica el histrión.

Los demonios del amanecer es la octava cinta de Hernández, quien debutó en la dirección en 2003 con la cinta Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor, filme ganador del Teddy Bear en la Berlinale, al cual han seguido El cielo dividido, Rabioso sol, rabioso cielo y La diosa del asfalto.

Shaurma, en tanto, es un joven actor que entró de golpe al cine hace tres años por la directora española Ana Díaz.

El entrevistado se llama así porque su mamá es fanática de Axl Rose, vocalista de Guns ‘N Roses, así como también de un rockero español cuyo sobrenombre es Shuarma.

“Como que quería acercarme al arte desde que estaba bebé”, comenta con humor el actor.

Ahora mismo, a la par de Los demonios del amanecer, también espera el estreno de Tus dos muertos, filme en que comparte créditos con Gerardo Trejoluna (Un mal actor y Sierra Madre) dirige Daniel Castro Zimbrón.

“La historia es acerca de la corrupción que existe en México y de cómo un policía trata de recuperar el cargo que tenía, a través de extorsiones. Yo soy un sicario ahí, Gerardo es el policía que me cobra la plaza para poder vender mi droga. Diría que es una película al estilo de Scarface, oscura, con una estética lúgubre”, adelanta.

Pero, reitera, que será Los demonios del amanecer lo que definitivamente le dará otra imagen y oportunidades para futuros proyectos.