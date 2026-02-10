Más Información

Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

El MAM exhibirá 68 obras de la Colección Gelman Santander

El MAM exhibirá 68 obras de la Colección Gelman Santander

Isaac Hernández será el “Otelo mexicano”

Isaac Hernández será el “Otelo mexicano”

Despertares 2026 apuesta por lo esencial del arte

Despertares 2026 apuesta por lo esencial del arte

Anuncia SC exposición de la Colección Gelman en el MAM, previo a su traslado a España

Anuncia SC exposición de la Colección Gelman en el MAM, previo a su traslado a España

Una historia de amor tras el Holocausto

Una historia de amor tras el Holocausto

Hace apenas unos días, se mostraba emocionada por el inicio de su gira en Estados Unidos, pero ahora sorprendió a sus fans al anunciar la cancelación de varias fechas, debido a que se siente sobrepasada.

En un comunicado publicado en su Instagram este 10 de febrero, la intérprete de explicó que, mientras se preparaba para los conciertos, se dio cuenta de que se estaba exigiendo más de lo posible:

“Para proteger mi salud y asegurarme de poder darlo todo, necesito más tiempo para descansar y ensayar”, escribió.

Lee también:

Lovato añadió que, en última instancia, adaptaría su horario para incluir más tiempo libre y así poder afrontar el recorrido de manera adecuada.

Fechas canceladas y reprogramadas

Como resultado, Demi no se presentará en Charlotte, Nashville, Atlanta, Las Vegas y Denver. “Me entristece decirles que ya no podré verlos. Lo siento mucho por aquellos que planeaban estar allí”, expresó en su mensaje.

La única fecha reprogramada es Orlando, que ahora abrirá la gira el 13 de abril. “Espero ver muchas de sus caras cantando conmigo. Gracias por su apoyo siempre. Los quiero”, concluyó.

Lee también:

Las personas que compraron boletos para los espectáculos cancelados a través de Ticketmaster o AXS recibirán el reembolso automáticamente, mientras que los boletos para la fecha en Orlando seguirán siendo válidos para la nueva fecha.

Originalmente, la gira comenzaría en Charlotte, Carolina del Norte, en abril y continuaría por Orlando, Atlanta, hasta finalizar el 25 de mayo en Houston, Texas.

Demi Lovato planea regresar con fuerza tras tres años de ausencia.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Demi Lovato en un nuevo capítulo

La gira norteamericana It’s Not That Deep Tour, que promociona su noveno álbum de estudio, coincide con un momento de su vida en el que Demi se siente orgullosa de su carrera y de los logros personales que ha alcanzado.

Lee también:

La cantante ha enfrentado un pasado complicado marcado por adicciones y recaídas. En 2018 sufrió una sobredosis de heroína con fentanilo y también tuvo problemas con alcohol y otras drogas.

A través de un documental, Demi compartió públicamente su proceso de recuperación y su compromiso con mantener la sobriedad.

Lovato finalmente logró recuperarse y retomar su carrera, cosechando éxitos musicales y encontrando el amor junto a Jordan “Jutes” Lutes, con quien se casó en California en 2025. La pareja se conoció en enero de 2022 durante la producción del álbum Holy Fvck y, tras casi dos años de noviazgo, Lutes le propuso matrimonio en diciembre de 2023.

*Con información de EFE.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica. Foto: Tomada de Instagram @andreaafloressc / AFP

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa Nos han calumniado hasta el cansancio. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL.

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa: "Nos han calumniado hasta el cansancio"

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos. Foto: (AP Photo/Carl Court, Pool)

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos

Justin Bieber y Hailey Bieber. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Hailey Bieber se luce en lencería en medio de la nieve y sorprende con fotografías

[Publicidad]