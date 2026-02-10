Más Información

Antes de su estreno en la pantalla chica, la nueva temporada de “One Piece” protagonizada por el mexicano Iñaki Godoy, el histrión estará en México para encontrar nuevos “tripulantes” para su aventura.

El propio actor estará el próximo día 23 en la Ciudad de México para un evento especial de promoción, al que un puñado de fans podrán asistir.

En la convocatoria ya abierta por Netflix y que concluye el domingo, se pide a los fans que suban un video a su Instagram o TikTok usando la hashtag #EntrenamientoOnePieceMexico.

“Que muestre tu mejor cosplay, fan art, colección de merchandising o cualquier cosa que pruebe que deberías ser parte de la tripulación. Se seleccionará a unos pocos para unirse al bootcamp el 23 de febrero. La fecha límite para participar es el 15 de febrero”, se indica.

México será la primera de 13 ciudades en el mundo que, de manera progresiva, tendrán también actividades alusivas entre ellas Los Ángeles, Bruselas, París, Tokio, Bangkok, Río de Janeiro y Milán.

En “One Piece: rumbo a la gran ruta”, que llegará al streaming de Netflix el 10 de marzo, se verá el viaje de los protagonistas en busca del tesoro más grande del mundo, encontrando en el camino islas extrañas y nuevos enemigos.

La producción está basada en la serie de manga más vendida en la historia de Japón, original de Eiichiro Oda, que contabiliza más de 100 volúmenes y 500 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Iñaki tiene 22 años de edad y antes de saltar al estrellato internacional hizo carrera en México. Fue perseguido por muertos vivientes en “Mexzombies”, fue víctima de una historia de terror en “No abras la puerta”; uno de los estelares en “La querida del Centauro” y joven algo complicado en “¿Qué pasó con Sara?”.

“One Piece” es una aventura pirata de acción real creada en asociación con Shueisha y producida por Tomorrow Studios (un socio de ITV Studios) y Netflix.

