El nuevo trabajo como director de Gael García Bernal estará en el mercado de Berlín, festival de cine que arranca este jueves, mostrando a un elenco internacional con la mexicana Esmeralda Pimentel, la uruguaya Natalia Oreiro y la brasileña Débora Nascimiento.

Las actrices de “Casi el paraíso”, “Gilda, no me arrepiento de este amor” y “Mirada indiscreta” lideran el largometraje “Hombre al agua”, un drama introspectivo

También actúan Manuel García Rulfo (“Fiesta en la madriguera”), Jorge Salinas (“Sexo, pudor y lágrimas”) y Anna Díaz (“La cocina”).

EL UNIVERSAL dio cuenta del nuevo trabajo como director de Gael en noviembre pasado, cuando recién acababa de ser filmado en locaciones de México (Yucatán) y Cuba.

En aquel momento integrantes de la producción indicaron que se trataba de un drama con tintes de comedia, en la que también hay parte oníricas para machar con todo.

“Es una película reflexiva, muy del interior de él”, dijeron.

Lee también: Gael García recibe la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura de Francia

Ahora con la sinopsis dada a conocer por la productora La Corriente del Golfo se confirma que es también una historia escrita entre Mariano Pensotti (“La audiencia”) y el propio charolastra.

“(Es) Adentrarse en un universo de manipulación y en la falsedad de las máscaras sociales”, apunta la compañía productora.

La llegada de “Hombre al agua” a la Berlinale es vía The Pool Films, compañía que iniciará ventas en el European Film Market de la capital alemana.

La producción corrió a cargo de La Corriente del Golfo, compañía creada por Gael y Diego Luna; Fernanda de la Peza (“La región salvaje”) y Stacy Perskie (“Pedro Páramo”).

“Hombre al agua” es la tercera película de Gael como realizador, luego de “Déficit” (2007) y “Chicuarotes” (2019). También ha dirigido historias en las antologías “8” y “Revolución”, así como episodios en las series “Mozart in the jungle” (cuya actuación le valió un Globo de Oro) y “Aquí en la tierra”.

Lee también: Gael García y el misterio doméstico: sus hijos no han visto “Amores perros” (¿seguro?)

rad