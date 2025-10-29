Este martes Nathy Peluso, pese al caos de tránsito de la Ciudad de México (CDMX), cierra el “Grasa Tour”. La artista ofreció un performance único para los fans, quienes corearon sus éxitos desde sus inicios en 2017 hasta sus colaboraciones más actuales con Ca7riel y Paco Amoroso.

En el Pepsi Center, fans del hip-hop, rap, urbano, pop y la salsa se dieron cita para ver a una de las artistas que ha destacado por su versatilidad musical y su energía única para bailar en el escenario.

Para esta presentación Nathy presentó un show especial, donde el público no paró de emocionarse y de sentirse parte del show, mientras la argentina no paró de cantar.

¿Cómo se vivió el concierto de Nathy Peluso?

Fiel a su estilo rebelde y provocador, Nathy Peluso inició su espectáculo media hora tarde, pero con la energía para dar todo en el escenario, que se convirtió en un espacio íntimo con amor musical.

Con la canción “Corleone”, la cantante originaria de Argentina emocionó al público, que no paró de empoderarse, al mismo tiempo se sentían invencibles.

Posteriormente Peluso decidió acelerarse y con el rap de “Aprende a amar”, de su álbum “Grasa”, la cantante dejó al público sorprendido con su habilidad para rapear.

En “Delito”, la estrella retrocedió en el tiempo en su tema que habla sobre la sexualidad y que sacó su lado más sucio al verso de “En la disco quiero tu mordisco, oh yes”.

Nathy, emocionada, no paró de sonreír y saludar a los fans, deseándoles bendiciones y sin dejar de moverse en ningún momento de su performance.

Los fans se relajaron un momento al ritmo de “Ateo", una bachata, que les hizo mover los brazos o los pies al ritmo de la intérprete, mientras los bailarines no paraban de besarse como parte del espectáculo visual.

Foto: César Olivares / EL UNIVERSAL

Al ritmo del verso “Nací para ganar / Que hablen con el viento / Mamá me dio un talento / Saberlos ignorar”, el público coreó a capella la canción “Envidia”.

Con “Veneno”, Nathy Peluso sacó su lado más rítmico y como parte del performance invitó a un bailarín a seguirle su ritmo y preparar el terreno en el escenario para la salsa.

Al ritmo de El Gran Combo de Puerto Rico, la estrella se volcó hacia los ritmos latinos, provocando diversas emociones en el público que “sacó los prohibidos” con su pareja o amigos.

La noche avanzó pasionalmente con “A caballo”, “De Maravisha”, “Todo roto” y “Bzrp Music Sessions, Vol. 36”. Nathy demostró por qué se ganó su lugar en la industria musical, combinando hip-hop, tropical y hasta trap.

Nathy expresó su admiración por los fans mexicanos y agradeció cerrar su tour en CDMX, donde ella comenzó el “GRASA TOUR”, que visitó Europa, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica y México.

“Volver después de todo un tour. Aprendo de ustedes. Gracias por la generosidad de venir, de apoyarme, de escucharme, del placer de dedicarse a la pasión. Yo siempre los voy a alentar con las herramientas que tengo para que ustedes persigan lo que los hace felices”, dijo.

La noche se puso nostálgica cuando la cantante se sentó un momento y, dando vueltas, decidió dejar su lado más sensible al ritmo de “El día que perdí mi juventud”.

Uno de los momentos que enloqueció a los más fans fue la interpretación de “Vivir así es morir de amor”, cover de Camilo Sesto, donde algunos soltaron sus lágrimas sin temor a ser juzgados.

Finalmente, con “Remedio”, Nathy Peluso se fue despidiendo de los fans entre líneas como “Yo siempre fui así, no me permito rendirme aquí / Y si acaso me arrepiento / Por un solo momento, recuerdo que yo no tengo remedio”, marcando una noche inolvidable para la música en el Pepsi Center de CDMX.

Foto: César Olivares / EL UNIVERSAL