Tras un año de ausencia, Nathy Peluso regresará a los escenarios mexicanos.

A través de sus redes sociales, la cantante argentina soprendió a sus fans al anunciar que para finales de este año se presentará en la capital del país.

"Bendiciones derraamadas una vez más en mi querido Mejico (sinc.) Feliz de anunciarles que el Grasa Tour continua, no se imaginan las ganas que tengo", escribió.

La cantante regresará a la ciudad tras un año de ausencia. Foto: Instagram.

Lee también De Damon Albarn a Nathy Peluso, los artistas que participarán en el Festival Nacional Cervantino 53

Aunque, por el momento, es la única fecha que ha abierto en la ciudad, Peluso se también se presentará en Querétaro y como parte del programa del Festival Cervantino en Guanajuato.

¿Dónde y cuándo se presentará Nathy Peluso en la CDMX?

Según la información que la misma artista publicó, y que posteriormente confirmó Ocesa, el concierto está programado para el próximo 28 de octubre y será el Pepsi Center el recinto que la reciba en su regreso al país.

En cuanto a los boletos, hasta el momento se tienen confirmadas solo dos fases de venta. La primera, que se realizará este lunes 18 de agosto, será una anticipada y exclusiva para usuarios Banamex; mientras que la general ocurrirá un día más tarde.