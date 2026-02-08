Más Información

Galerías de arte en España cierran sus puertas para exigir un "IVA cultural ya"

Galerías de arte en España cierran sus puertas para exigir un "IVA cultural ya"

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

La política del silencio, por Martín Solares

La política del silencio, por Martín Solares

Los artistas y el Estado neoliberal

Los artistas y el Estado neoliberal

El patrimonio cultural de México: a pesar de una Secretaría

El patrimonio cultural de México: a pesar de una Secretaría

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

Para el , mientras Bad Bunny encabezará el medio tiempo, la ceremonia previa estuvo a cargo de , que presentó un set con “Good Riddance”, “Holiday”, “Boulevard of Broken Dreams” y el cierre frontal con “”.

En medio del set, Billie Joe Armstrong tomó el micrófono y gritó: “¡Bienvenidos a la Bahía! ¡Es el Super Bowl LX!”. Durante la transmisión evitaron mensajes políticos explícitos. Pero el contexto de la banda, su historia y el repertorio elegido hicieron que el subtexto hablara por sí solo.

“American Idiot”, la canción que da nombre al , pertenece a uno de los discos más incómodos y a la vez más influyentes del rock de los dosmiles. No fue sólo un éxito comercial: fue una declaración política envuelta en punk rock, una obra conceptual que cuestionó el clima mediático, social y gubernamental de Estados Unidos tras el 11-S y durante la .

Lee también:

Lejos de ser una colección de sencillos, "American Idiot" fue concebido como una “punk rock opera”. Inspirado por discos conceptuales como Tommy de The Who y The Rise and Fall of Ziggy Stardust de David Bowie, el álbum cuenta una historia completa a lo largo de 13 canciones. Esa estructura narrativa lo llevó, años después, incluso a Broadway.

El protagonista es un adolescente de clase media-baja que se hace llamar Jesus of Suburbia. A través de él, el disco retrata la alienación, la manipulación mediática, el hartazgo generacional y la búsqueda de identidad en una sociedad profundamente polarizada.

La canción que da título al disco funciona como manifiesto: una crítica directa a la propaganda, al consumo acrítico de noticias y al conformismo social. En pocas semanas, se convirtió en himno de protesta para una generación que creció viendo guerras televisadas y discursos oficiales repetidos en bucle.

Lee también:

A lo largo del álbum, el personaje abandona su hogar, se pierde en la ciudad, se enamora de una figura rebelde que simboliza resistencia y finalmente regresa derrotado al punto de partida. Temas como “Holiday”, “Boulevard of Broken Dreams”, “She’s a Rebel” y “Homecoming” no solo fueron éxitos radiales: son capítulos de esa narrativa emocional.

El video de “American Idiot”, dirigido por Samuel Bayer, reforzó el mensaje con una imagen difícil de olvidar: la banda tocando frente a una bandera estadounidense intervenida, teñida de verde, mientras la pintura cae y las franjas desaparecen.

Antes de este disco, Green Day atravesaba un momento incierto. Warning del año 2000 no tuvo el impacto esperado y su popularidad estaba en descenso. American Idiot no solo los devolvió al centro de la conversación: los llevó a vender más de 16 millones de copias en el mundo y a ganar el Grammy a Mejor Álbum de Rock.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica. Foto: Tomada de Instagram @andreaafloressc / AFP

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa Nos han calumniado hasta el cansancio. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL.

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa: "Nos han calumniado hasta el cansancio"

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos. Foto: (AP Photo/Carl Court, Pool)

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos

Justin Bieber y Hailey Bieber. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Hailey Bieber se luce en lencería en medio de la nieve y sorprende con fotografías

[Publicidad]