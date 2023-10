Hace 10 años Danna Paola debutaba por todo lo alto en el musical “Wicked”, la apuesta teatral más grande de la compañía Ocesa en aquel momento y lo que representó una plataforma enorme para la actriz, de entonces 18 años y que dejaba atrás la imagen infantil de telenovelas como “Atrévete a soñar”. Hoy, nos cuentan, la también cantante ha crecido, ha logrado otros éxitos, ha cruzado las fronteras y, a la distancia, ya no alcanza a tomar las llamadas de los directivos de Ocesa, que la han invitado a ser parte de aniversarios y a develar placas de sus diversas puestas en escena y jamás obtienen respuesta.

Joaquín Cosío se deja ver en el pan como cualquier mortal

De panadería en panadería, como si nada. Joaquín Cosío no olvida sus orígenes, es un actor al que se le puede ver comprando pan y leche como cualquier mortal, pues sabe que el cariño que la gente le ha otorgado por sus personajes de “El infierno” o “Matando Cabos” no lo hace ni mejor, ni peor persona. De hecho, durante pandemia, “Mascarita” nunca dejó de tomarse fotos con quien se lo pidiera, sólo solicitando de favor no estar cerca o hablar sin cubrebocas.





El actor se ha ganado el cariño del público por sus personajes en cintas como "Matando cabos" o "El infierno". Foto: Instagram

Los OV7 se niegan a grabar concierto de despedida

El último concierto que ofrecerá OV7 será en diciembre en la Arena Ciudad de México, será el adiós de un grupo que, en medio de turbulencias internas y tras la pandemia, celebró sus 30 años (ya van en el 34). El área de ventas de la compañía que los representa les propuso grabar ese show, para que quedara como un bonito recuerdo para sus fans, pero las diferencias entre sus integrantes volvieron a salir a flote. Lidia Ávila y Mariana Ochoa ponen “peros”, no quieren, según nos cuentan. Están en ese estire y afloje. Lo cierto es que, dadas las circunstancias, sus allegados ven nulas posibilidades de que los cantantes se vuelvan a reunir para celebrar lo que serían los 40 años de la agrupación que originalmente se llamó Onda Vaselina.





La banda se despedirá para siempre de los escenarios con un último concierto el próximo mes de diciembre en la Arena Ciudad de México. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.





