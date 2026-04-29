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Hermanas, un amor compartido es la telenovela con la que Danna García regresó a los melodramas tras una pausa iniciada en 2018, cuando se hizo mamá.

“Agradezco mucho a Silvia Cano (productora) por pensar en mí, y por darme este voto de confianza, porque Rebeca es un personaje que exige mucha entrega, y porque con los actores que comparto escena están en un nivel muy alto”, explica la actriz colombiana.

En esta historia Rebeca, su personaje, tiene que pelear con su propia hermana, Mónica (Adriana Louvier) el amor de su hija, a quien tuvo que abandonar por protegerla; es precisamente el factor de la maternidad lo que hizo que Danna se identificara más con su papel.

“Dante (su hijo) está en cada escena que yo hago, en cada lágrima de Rebeca, en cada emoción por su hija, él está ahí, entonces hay mucho de mí en Hermanas... y ojalá la gente lo sienta”, añade.

Para Danna este melodrama sale de cualquier esquema por su temática, algo que considera adecuado porque el público merece ver productos arriesgados.

“Aquí se ven muchos problemas que usualmente se puede ver en las familias, pero que son los grandes secretos, aquí el gran amor imposible no es el que no se puede dar entre una pareja, es el de una madre hacia su hija, a mí me ha gustado mucho ese ángulo”.

Danna García cumple tres décadas de haber llegado a tierras aztecas para protagonizar Al norte del corazón, para la colombiana es una bendición que hoy día esté en otra buena trama.

“Cuando tuve a mi hijo Dante (2017) me retiré de las novelas, por eso fue una bendición que volviera con un personaje más maduro”.

Hermanas, un amor compartido llega a su fin el 22 de mayo por Las Estrellas.

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