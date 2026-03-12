Como advertencia para otros padres, la actriz Daniela Castro utilizó sus redes sociales para relatar una situación de violencia que vivió su hija Alexa recientemente.

En un video publicado en su cuenta oficial, la intérprete de “Lo que la vida me robó” explicó que el domingo pasado la joven modelo recibió una llamada de un número desconocido. Aunque no suele contestar este tipo de interacciones, decidió hacerlo esta vez: “Empezó a recibir llamadas, majaderías, insultos”, contó Castro.

La actriz agregó que incluso le decían a Alexa que la habían visto en un centro comercial y la insultaban gravemente. La familia se preocupó al darse cuenta de que el hostigamiento no provenían de un solo número, sino de un grupo de 28 personas, hombres y mujeres, que acosaban a la joven.

“Cuando mi esposo contestó, dejaron de molestar (porque) les mentó la madre. A mí no me dejaron contestar porque creo que me meto al teléfono y los muerdo o los ahorco”, comentó Castro con seriedad.

Por ello, la actriz recomendó a los padres estar atentos a situaciones similares, ya que la violencia no solo ocurre en la calle, sino también por llamadas a teléfonos que deberían ser privados.

“Me siento responsable de compartir lo que le pasó a Alexa y, evidentemente, uno entra en shock porque no sabes de dónde viene ni hacia dónde va”, agregó.

Castro aseguró que ya tienen identificados algunos números y personas responsables, pero no dejó claro si iniciará acciones legales. “Espero que nunca les pase una situación así”, concluyó.

No es la primera vez que las hijas de la actriz sufren bullying. Su hija menor, Danka, reveló en 2025 en una entrevista con Jorge Van Rankin que llegó a ser golpeada, metida en un bote de basura e incluso la tiraron por las escaleras.