Más Información

Premio Pritzker 2026 para Smiljan Radic Clarke: el arquitecto chileno que reinventa la arquitectura con luz y materiales naturales

Premio Pritzker 2026 para Smiljan Radic Clarke: el arquitecto chileno que reinventa la arquitectura con luz y materiales naturales

La inusual propuesta que llevó a Matos Moctezuma a escribir su autoobituario

La inusual propuesta que llevó a Matos Moctezuma a escribir su autoobituario

Una pintura de Winston Churchill de 1935 llega a Christie’s la próxima semana; el ex primer ministro pintaba para aliviar el estrés

Una pintura de Winston Churchill de 1935 llega a Christie’s la próxima semana; el ex primer ministro pintaba para aliviar el estrés

Con escuela “en pausa”, Sogem cumple 50 años

Con escuela “en pausa”, Sogem cumple 50 años

Rafa Esparza: “Me siento más marcado por el color de mi piel y por ser Queer”

Rafa Esparza: “Me siento más marcado por el color de mi piel y por ser Queer”

Último deseo de Alfredo Bryce Echenique; sus cenizas serán arrojadas al mar de La Punta

Último deseo de Alfredo Bryce Echenique; sus cenizas serán arrojadas al mar de La Punta

Como advertencia para otros padres, la actriz utilizó sus redes sociales para relatar una situación de violencia que vivió su hija Alexa recientemente.

En un video publicado en su cuenta oficial, la intérprete de “Lo que la vida me robó” explicó que el domingo pasado la joven modelo recibió una llamada de un número desconocido. Aunque no suele contestar este tipo de interacciones, decidió hacerlo esta vez: “Empezó a recibir llamadas, majaderías, insultos”, contó Castro.

La actriz agregó que incluso le decían a Alexa que la habían visto en un centro comercial y la insultaban gravemente. La familia se preocupó al darse cuenta de que el hostigamiento no provenían de un solo número, sino de un grupo de 28 personas, hombres y mujeres, que acosaban a la joven.

Lee también:

“Cuando mi esposo contestó, dejaron de molestar (porque) les mentó la madre. A mí no me dejaron contestar porque creo que me meto al teléfono y los muerdo o los ahorco”, comentó Castro con seriedad.

Por ello, la actriz recomendó a los padres estar atentos a situaciones similares, ya que la violencia no solo ocurre en la calle, sino también por llamadas a teléfonos que deberían ser privados.

“Me siento responsable de compartir lo que le pasó a Alexa y, evidentemente, uno entra en shock porque no sabes de dónde viene ni hacia dónde va”, agregó.

Lee también:

Castro aseguró que ya tienen identificados algunos números y personas responsables, pero no dejó claro si iniciará acciones legales. “Espero que nunca les pase una situación así”, concluyó.

No es la primera vez que las hijas de la actriz sufren bullying. Su hija menor, Danka, reveló en 2025 en una entrevista con Jorge Van Rankin que llegó a ser golpeada, metida en un bote de basura e incluso la tiraron por las escaleras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No estoy en política por dinero”: Sergio Mayer defiende su lugar en Morena y dice que lo agarran de "piñata". Foto: Sergio Mayer / IG

“No estoy en política por dinero”: Sergio Mayer defiende su lugar en Morena y dice que lo agarran de "piñata"

Escala la polémica Ludwika Paleta rompe el silencio tras acusaciones de rituales y brujería. Foto: Instagram @ludwika_paleta

Escala la polémica: Ludwika Paleta rompe el silencio tras acusaciones de rituales y brujería

“Más bella y elegante que Ángela Aguilar”: Esmeralda Camacho arrasa con vestido negro. Foto: TikTok

“Más bella y elegante que Ángela Aguilar”: Esmeralda Camacho arrasa con vestido negro

Critican el rostro de Galilea Montijo y la llaman “la segunda Ninel Conde” por abuso de cirugías: así respondió. Foto: Tomada de Youtube Programa Hoy / Instagram @galileamontijo

Critican el rostro de Galilea Montijo y la llaman “la segunda Ninel Conde” por abuso de cirugías: así respondió

Megan Fox. Foto: AFP

Megan Fox se lleva todas las miradas con su nueva y atrevida sesión en Instagram

[Publicidad]