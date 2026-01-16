Por defender sus ideas, Daniel Elbittar, actor de telenovelas mexicanas como El amor invencible o Amanecer, un día despertó sin patria.

Corría 2024 cuando el venezolano se manifestó contra la reelección de Nicolás Maduro en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Y eso fue suficiente para que el gobierno de su país lo fichara: al consultar el estatus de su pasaporte, descubrió que aparecía como anulado. Ya no era ciudadano.

“¿Me convertí, digamos, en un enemigo del gobierno venezolano?”, se pregunta hoy con ironía, a seis meses de haber solicitado una explicación en la embajada de su país en México, donde le pidieron que se retirara sin darle respuesta alguna.

Hoy su realidad, como la de millones de sus conciudadanos, es otra: la esperanza de volver a ver a su madre y caminar tranquilo por las calles de su infancia regresó tras la captura, a inicios de este año, de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas de Estados Unidos.

“Espero recuperar todo eso si se monta un gobierno de oposición o uno que vaya de la mano con Estados Unidos. Tengo esperanza de regresar de visita; yo mi vida la tengo aquí hecha en México”, asegura el también modelo.

Pide comprensión

En estos días, el actor ha visto dividirse la opinión pública, incluso entre los compatriotas que dejó atrás en 2002, cuando emigró al considerar que el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez coartaba la libertad de expresión.

“Estoy lleno de esperanza y de alegría. Sé que ha habido muchas críticas, incluso de personas que no son venezolanas, pero deben saber que quien realmente puede entender la situación de Venezuela es el propio venezolano.

“Cuando tú padeces lo que vive nuestro pueblo, la falta de hospitales, de atención médica y de alimentos, y un salario mínimo de un dólar al mes, entiendes la magnitud. Hablamos de más de 2 mil asesinados, de estudiantes muertos, de más de 2 mil presos políticos y de miles de muertes”, lamenta.

El también cantante comparte con pesar que su dos hijos, Maximiliano y Alexander, fruto de su matrimonio con la actriz venezolana Sabrina Seara, no hayan podido crecer junto a sus primos, tíos y abuela, quien no quiso abandonar su país pese a que Daniel se lo propuso.

“Se planteó en algún momento, porque yo al ser ciudadano estadounidense puedo pedirla a ella, pero mi mamá no quiere, ella ama a su país”.

Justo su madre estaba en Caracas, a unos 15 minutos del aeropuerto de La Carlota: “Me decía que se escuchaban las bombas, los drones volando, los aviones, o sea, que sí fue una una situación bien tensa, pero bueno, gracias a Dios no pasó absolutamente nada”.

La situación, considera el actor, no fue la ideal, pero era necesaria. A su juicio, se habían agotado todos los recursos posibles, desde manifestaciones y elecciones hasta el diálogo y la negociación.

Como Sebastián, junto a Livia Brito, en la telenovela Amanecer (2025). Foto: TelevisaUnivisión

“Esto no ha terminado. No vamos a celebrar al 100 hasta que haya elecciones presidenciales y un nuevo gobierno que restablezca la ley”, aclara.

“Pero lo que pasó es una alegría inmensa, algo que esperamos 26 años. Se agotaron todos los caminos. Hoy quienes están a cargo son los estadounidenses, junto con un gobierno de transición que no tiene mucho margen para moverse”, remarca.