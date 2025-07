Daniel Elbittar dejó de ser ciudadano venezolano. A partir de este 3 de julio, el actor no podrá regresar a la tierra que lo vio nacer, pues le fue cancelada su ciudadanía.

La medida fue confirmada por el propio actor a través de un comunicado de prensa, en el que reveló que la decisión del gobierno responde a las declaraciones públicas en las que expresó su rechazo al régimen de Nicolás Maduro.

“Hoy me arrebatan mi nacionalidad, mi identidad legal como venezolano, pero jamás podrán quitarme la voz ni el amor por mi tierra”, se lee en el texto.

A pesar de las represalias en su contra, Elbittar afirmó que no dejará de alzar la voz por su nación, pues aunque ya no sea reconocido por el gobierno, no piensa guardar silencio ante las injusticias.

“No se necesita un pasaporte para denunciar la injusticia, se necesita dignidad. Y eso, gracias a mis padres y a mi conciencia, me sobra”, agregó.

Antes de esta notificación, el también cantante se había manifestado públicamente sobre la situación política de su país; incluso, hizo uso de sus redes sociales para apoyar a María Corina Machado, figura destacada de la oposición venezolana.

“Es bastante complicada todo lo que está sucediendo, pero esperemos que pronto sea un país libre”, dijo en un encuentro con los medios.

Asimismo, se mostró en contra de figuras como Fernando Carrillo, quien abiertamente ha hablado a favor de Maduro.

“No comulgo con él en apoyar a una dictadura asesina, pero bueno, yo estoy del otro lado, del lado de que pronto Venezuela sea libre”.

Actualmente, Daniel Elbittar forma parte del elenco de la telenovela “Amanecer”, y ha forjado una exitosa carrera en México en producciones como "La desalamada", "El amor invencible", "La herencia" y "El amor no tiene receta".

Hasta el momento, el actor no ha revelado si emprenderá alguna acción legal.

