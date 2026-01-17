Después de ocho años de una relación que marcó su vida junto a Chris Martin, vocalista de Coldplay, Dakota Johnson parece estar abriéndose a una nueva etapa personal.

En meses recientes, la actriz ha sido relacionada con el joven cantante estadounidense Role Model, de 28 años. Las versiones sobre un posible romance comenzaron a circular en diciembre, cinco meses después de que la intérprete pusiera fin a su relación con el autor de “Fix You”.

Ahora, la cuenta de Instagram Deuxmoi afirmó que esta semana Johnson fue vista junto al rapero en el popular restaurante Marvin, en Beverly Hills.

De acuerdo con versiones difundidas previamente por TMZ, la actriz y el cantante ya habían sido captados en diciembre durante una cena discreta, ocurrida poco antes de Navidad, en la que se mostraron cercanos y conversaron animadamente. En ese encuentro, la protagonista de “Cincuenta sombras de Grey” fue vista bebiendo un cóctel mientras compartía la velada con el rapero.

Mientras que en noviembre , una fuente dijo a People que Johnson estaba comenzando a seguir adelante tras su ruptura con Martin. “Su relación con Chris fue intermitente y, aunque ella siempre tuvo la esperanza de que funcionara, ahora parece más ligera y en paz desde que todo terminó”, señaló el informante.

La misma fuente destacó que el romance estuvo marcado por altibajos, con separaciones y reconciliaciones constantes, y que la distancia por compromisos laborales dificultó sostener la estabilidad.

Hasta el momento, ni Dakota Johnson, de 36 años, ni el joven rapero han hablado públicamente sobre estas versiones.

Dakota Johnson y la familia de Martin

Durante su relación con Martin, la actriz se integró profundamente a su familia, pues mantenía una cercana relación con Apple, de 21 años, y Moses, de 19, hijos que el cantante tuvo con Gwyneth Paltrow, con quien Johnson también desarrolló una amistad cercana.

Johnson y Martin debutaron como pareja en la alfombra roja durante la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en marzo de 2022, aunque confirmaron oficialmente su romance hasta febrero de 2023, durante un especial de San Valentín para GQ.