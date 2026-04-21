La organización Ola Celeste Guanajuato difundió una imagen de Mon Laferte cuestionando su postura a favor del feminismo, por casarse de blanco y seguir rituales tradicionales, argumentando que esto "contradecía" sus ideales feministas, todo esto a partir de que hizo pública la noticia de su matrimonio, marcando con esto un “antes y después”.

Pero los fans no se quedaron callados y le dieron la vuelta al asunto con comentarios muy claros: “soy feminista, casada y con hijos, una cosa no está peleada con la otra”, “el feminismo no prohíbe el matrimonio” o “Mon sigue siendo feminista y felizmente casada”.

Entre quienes defendieron su postura y quienes solo se sumaron al debate, varios coincidieron en lo mismo: usar su imagen así no fue casualidad, pues es una de las mujeres que más han defendido el feminismo y fue así que la imagen quedó llena de comentarios de fans feministas de Mon Laferte en lugar de comentarios

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A Alejandro Sanz le gusta estar en México

Después de 24 presentaciones en el país como parte de su gira “¿Y ahora qué?”, al parecer a Alejandro Sanz le dieron ganas de quedarse en tierras aztecas, motivo por el cual anunció cuatro fechas adicionales que dio a conocer a sus fans a través de sus redes sociales con el mensaje “México, lo intenté… pero no supe irme del todo”.

El intérprete de “Corazón partío” compartió un mensaje en el que expresó que siente a México como su casa y después de agotar el boletaje de sus conciertos en el Auditorio Nacional, ahora afirmó que dejará todo en el escenario el próximo sábado 10 de octubre, si es que no saca otra fecha para complacer a sus fans.





El venezolano Edgar Ramírez es seducido por el tequila

En Guadalajara, quien no cae, resbala. Y eso le ha pasado al actor venezolano Edgar Ramírez, conocido por “Furia de titanes” y “Punto de quiebre”.

El actor venezolano, que no toma alcohol, no puso resistencia a probar el tequila durante su estancia en la Perla Tapatía, en donde fue homenajeado en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y donde además fue la figura central de una charla magistral.

Ramírez sólo dio unos tragos del destilado de agave con el fin de conocer su sabor, pero con eso tuvo para saber que le ha gustado.

Edgar encontró en la colonia Anzures ecos de Caracas. Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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