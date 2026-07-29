Las más de 35 empresas con las que el Gobierno de la CDMX hizo alianza para patrocinar el pago de los derechos para la transmisión de los partidos del Mundial en los festivales futboleros depositarán los recursos a la administración capitalina “por partes” de aquí a diciembre, dio a conocer el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

“Se tiene una cuenta específica, y ellos, digamos, están organizándose para a través de un fideicomiso podernos hacer el depósito que será hecho por partes de aquí a diciembre. Nosotros esperamos estar sesionando durante agosto el fideicomiso, digamos como para tener habilitado ya por completo este canal y estaremos recibiendo el equivalente a los derechos de transmisión, que corresponden a 135 millones, además de otro tipo de donaciones en especie que al final se utilizaron para que la gente pudiera disfrutar de los festivales”, indicó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, precisó que por temas de privacidad, no se revelará de manera exacta cuál fue la aportación de cada patrocinador —algunas en especie y otras en efectivo—. No obstante, aseguró que del lado del sector público habrá transparencia.

“Como sucede en otros eventos o incluso, por ejemplo, en temas fiscales, no se revela la información de lo que paga un patrocinador para un evento, simplemente por la privacidad del lado de las empresas, pero de lado público todo el recurso que ingrese va a ser público y se va a poder contar con el monto total y con el mecanismo claro que se estableció en el Fondo Mixto, que además de tener representantes del sector público, tiene también representantes del sector privado, la Contraloría, una contraloría ciudadana. Entonces, va a ser transparente hacia el retorno del servicio del recurso público y sí queda digamos privado el tema de los patrocinios en cuanto a las aportaciones de cada quien”, indicó De Botton Falcón.

El secretario destacó que estas proyecciones en sitios públicos permitieron que a lo largo de la capital millones de personas que no tenían un boleto pudieran disfrutar de los partidos de la Selección Mexicana, algo que consideró “muy particular” no sólo para México, sino respecto a todas las sedes mundialistas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.