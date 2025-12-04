Más Información

Desde que se anunció el compromiso de, se dio a conocer que la pareja ya estaba organizando su gran día. Ahora, una nueva filtración apunta a la fecha en la que las celebridades podrían llegar al altar.

De acuerdo con Page Six, fuentes cercanas aseguran que la boda se celebraría el sábado 13 de junio de 2023 en el Ocean House de Watch Hill, en Rhode Island, una fecha con un significado especial para la cantante.

La exclusiva señala que la fecha habría sido apartada con un generoso depósito, incluso desplazando a otra novia que planeaba casarse en el mismo recinto.

El 13 es el número favorito de la intérprete estadounidense y tiene un profundo simbolismo para ella. Según el portal, la energía numerológica del número nueve, resultado de sumar los dígitos de la fecha, representa el cierre de un ciclo y el inicio de otro, lo que refuerza el sentido personal que Swift habría elegido para su boda.

Swift y Kelce se comprometieron en agosto en un jardín decorado al estilo de un cuento de hadas. La pareja publicó fotografías donde la cantante mostró su anillo y ambos compartieron gestos de cariño.

Aunque en un inicio planeaban una ceremonia íntima solo para familiares y amigos cercanos, podrían haber modificado los planes para considerar la mansión en Rhode Island como sede del evento.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la información.

