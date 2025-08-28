Más Información

Cultura UNAM convoca a estudiantes a hacer crónica cultural

Cultura UNAM convoca a estudiantes a hacer crónica cultural

50 años de “Terra nostra”; Pedro Ángel Palou analiza la novela de Carlos Fuentes

50 años de “Terra nostra”; Pedro Ángel Palou analiza la novela de Carlos Fuentes

FOTOS: El art déco sigue presente en la vida de la Ciudad de México

FOTOS: El art déco sigue presente en la vida de la Ciudad de México

Camino Real Tierra Adentro, una  ruta económica y cultural

Camino Real Tierra Adentro, una  ruta económica y cultural

En la Filuni celebran la serie chilena 31 minutos

En la Filuni celebran la serie chilena 31 minutos

La Academia Mexicana de la Lengua llega a  150 años con logros y retos: Gonzalo Celorio

La Academia Mexicana de la Lengua llega a  150 años con logros y retos: Gonzalo Celorio

Durante meses, Abigail Ruvalcaba creyó estar viviendo una historia sacada de una película. De manera intermitente, recibía videos en los que Steve Burton, actor de “General Hospital”, le hablaba con ternura y le confesaba estar profundamente enamorado de ella, asegurándole a través de la pantalla que lo suyo era real.

Lo que nunca imaginó es que todo era una farsa. Los videos fueron generados mediante inteligencia artificial y, detrás de ellos, no estaba el actor, sino un estafador que le arrebató 81 mil dólares, dejándola en quiebra con una historia cuidadosamente elaborada.

Según reporta “Pagesix”, Abigail envió dinero al impostor a través de tarjetas prepagas, bitcoins y efectivo. Incluso llegó a vender su casa en Los Ángeles por 350 mil dólares, y estuvo a punto de entregarle más fondos, hasta que su hija Vivian se dio cuenta e intervino a tiempo.

Lee también:

“Si no hubiera actuado en ese momento, mi madre habría tenido que enviarle al estafador otros 70 mil dólares que tenía guardados,” relató Vivian.

Convencida de mantener un romance con el famoso, en algunos de los videos presentados como evidencia, el falso Burton le decía: “Hola, Abigail. Te quiero mucho, cariño. Tenía que hacer este video para hacerte feliz, mi amor”.

Vivian contó a “Pagesix” que su madre padece trastorno bipolar y que cuando comenzó a recibir estos mensajes, atravesaba un episodio maníaco. Esta condición implica cambios de ánimo y altibajos emocionales, llegando a afectar la percepción de la realidad.

Lee también:

“En su mente no existía ningún estafador; ella realmente creía estar hablando con Steve Burton todo el tiempo”, agregó Vivian.

Ahora, Abigail se siente avergonzada por lo sucedido y está lidiando con el estrés que también ha desembocado en su familia, sin entender cómo pudo dejar que la estafa avanzara tanto.

Steve Burton, un nombre común en estafas

El actor, quien interpreta a Jason Morgan en “General Hospital”, confesó al medio que su imagen es frecuentemente utilizada en este tipo de fraudes.

“Que yo sepa, cientos de personas han perdido dinero. Cientos,” afirmó. Incluso cuando se encuentra con algunas de sus fanáticas en eventos, hay quienes lo miran como si se conocieran, y él tiene que romperles la ilusión diciéndoles: ‘No, lo siento. No sé quién eres’. Es muy triste, se nota la devastación”.

Lee también:

Además, advirtió que nunca solicita dinero ni realiza videos pidiendo apoyo económico.

En enero de este año, una mujer francesa también fue víctima de una estafa similar: entregó 850 mil dólares a alguien que se hacía pasar por Brad Pitt, quien le hizo creer que estaba enfermo en el hospital.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Actor sorprende al revelar que Catherine Zeta-Jones (55) es “bellísima”, pero critica a Jennifer Lopez (56). VIDEO. Foto: The Grosby Group / (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Actor sorprende al revelar que Catherine Zeta-Jones (55) es “bellísima”, pero critica a Jennifer Lopez (56). VIDEO

Alicia Villarreal olvida a Cruz Martínez y se tatúa con su "príncipe" Cibad Hernández. Foto: Cibadoficial11 / IG

Alicia Villarreal olvida a Cruz Martínez y tatúa su romance con su "príncipe" Cibad Hernández. ¿Quién es?

Christian Nodal se viraliza por "reciclar" y dedicar la misma canción a Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar. Foto: AP/AFP

Christian Nodal se viraliza por "reciclar" y dedicar la misma canción a Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar

¿Tuvo Meghan Markle una hija antes de casarse con Harry? La historia que genera controversia. Foto: EFE

¿Tuvo Meghan Markle una hija antes de casarse con Harry? La historia que genera controversia

Heidi Klum y su hija Leni brillan en el Festival de Cine de Venecia con impactantes looks. Foto: EFE

Heidi Klum y su hija Leni brillan en el Festival de Cine de Venecia con impactantes looks