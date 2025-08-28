Durante meses, Abigail Ruvalcaba creyó estar viviendo una historia sacada de una película. De manera intermitente, recibía videos en los que Steve Burton, actor de “General Hospital”, le hablaba con ternura y le confesaba estar profundamente enamorado de ella, asegurándole a través de la pantalla que lo suyo era real.

Lo que nunca imaginó es que todo era una farsa. Los videos fueron generados mediante inteligencia artificial y, detrás de ellos, no estaba el actor, sino un estafador que le arrebató 81 mil dólares, dejándola en quiebra con una historia cuidadosamente elaborada.

Según reporta “Pagesix”, Abigail envió dinero al impostor a través de tarjetas prepagas, bitcoins y efectivo. Incluso llegó a vender su casa en Los Ángeles por 350 mil dólares, y estuvo a punto de entregarle más fondos, hasta que su hija Vivian se dio cuenta e intervino a tiempo.

“Si no hubiera actuado en ese momento, mi madre habría tenido que enviarle al estafador otros 70 mil dólares que tenía guardados,” relató Vivian.

Convencida de mantener un romance con el famoso, en algunos de los videos presentados como evidencia, el falso Burton le decía: “Hola, Abigail. Te quiero mucho, cariño. Tenía que hacer este video para hacerte feliz, mi amor”.

Vivian contó a “Pagesix” que su madre padece trastorno bipolar y que cuando comenzó a recibir estos mensajes, atravesaba un episodio maníaco. Esta condición implica cambios de ánimo y altibajos emocionales, llegando a afectar la percepción de la realidad.

“En su mente no existía ningún estafador; ella realmente creía estar hablando con Steve Burton todo el tiempo”, agregó Vivian.

Ahora, Abigail se siente avergonzada por lo sucedido y está lidiando con el estrés que también ha desembocado en su familia, sin entender cómo pudo dejar que la estafa avanzara tanto.

Steve Burton, un nombre común en estafas

El actor, quien interpreta a Jason Morgan en “General Hospital”, confesó al medio que su imagen es frecuentemente utilizada en este tipo de fraudes.

“Que yo sepa, cientos de personas han perdido dinero. Cientos,” afirmó. Incluso cuando se encuentra con algunas de sus fanáticas en eventos, hay quienes lo miran como si se conocieran, y él tiene que romperles la ilusión diciéndoles: ‘No, lo siento. No sé quién eres’. Es muy triste, se nota la devastación”.

Además, advirtió que nunca solicita dinero ni realiza videos pidiendo apoyo económico.

En enero de este año, una mujer francesa también fue víctima de una estafa similar: entregó 850 mil dólares a alguien que se hacía pasar por Brad Pitt, quien le hizo creer que estaba enfermo en el hospital.