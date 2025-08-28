En 1988, debutó la banda "Sin nombre", conformada por Luis Enrique Guzmán, Cristian Castro y los hijos de Armando Manzanero y Carlos Amador, quienes tenían el sueño de triunfar en el rock y, a pesar del corto tiempo que tocaron juntos, fue este proyecto lo que los impulsó como artistas.

1983 fue el año que marcó el umbral para el rock nacional, en esa época se encumbraron grupos como Neón, Rostros Ocultos, Caifanes y Fobia, por mencionar algunos que rindieron frutos, cuando caducó la temporada de censura que tuvo lugar, para el género, desde los disturbios del Festival de Ávandaro (en 1971).

La idea de dedicarse al rock se volvía cada vez más posible y jóvenes artistas eran conscientes de ello.

Algunos de ellos eran hijos de grandes figuras de la música, como el caso de Cristian Castro, hijo de Manuel "Loco" Valdés y Verónica Castro, o Luis Enrique Guzmán, heredero del talento de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, quienes estudiaban en la misma escuela.

Otro de los jóvenes, hijos de grandes talentos, eran Felipe Martínez y Juan Pablo Manzanero, quienes fueron convocados por Luis Enrique, el más grande de todos ellos que, por esa época, tenía 18 años, y olfateó el gran talento de sus compañeros, a quienes los invitó a formar parte de la agrupación que planeaba crear.

Así fue como lo rememoró el grupo, en su debut en el programa de Verónica, la mamá de Cristian, "Mala noche, no".

Felipe, hijo del productor Carlos Amador, contó que, dos años antes, él y Cristian ya se habían interesado en la idea de crear su propia banda y, cuando Luis Enrique se acercó a ellos para ofrecerles ser parte de su grupo, no lo pensaron dos veces pues, el hijo de Silvia Pinal, también les habría enseñado mucho sobre teoría musical.

"En la vida, nadie habíamos estudiado nada, hasta que (Cristian) y yo, conocimos a Luis Enrique, nos enseñó más de música, hasta llegar a Juan Pablo, nuestro maestro", señaló.

Objetiva, "Vero" dijo que fue el hijo de Manzanero quien instruyó a los muchachos y los ayudó a proliferar su ejecución de sus instrumentos pues, pese a su corta edad, era quien más experiencia tenía.

"Juan Pablo, que viene siendo, prácticamente, el maestro de todos ustedes, el más estudiado", afirmó.

En el show, también estuvo presente don Armando Manzanero, que bromeó con Verónica, expresando que, desde que los muchachos comenzaron a ensayar en su casa, no tenía ni un momento de paz ya que, la mayoría del tiempo, se la pasaban tocando.

"No puede ser que se la pasen 10 horas ensayando en mi casa", dijo entre risas a Castro, a la que le pidió que ofreciera su casa, para que los jóvenes continuarán con sus ensayos.

Juan Pablo tocaba el piano, Luis Enrique la guitarra, Felipe la guitarra y Cristian, por supuesto, la voz y el bajo.

El título del tema con que debutaron lo decidieron en ese mismo momento; "Sensaciones del amor", escrita por Manzanero y Martínez.

Y, a pesar de que los integrantes de la banda "Sin nombre" lucían muy entusiasmados y comprometidos, pronto separaron sus caminos; ya que, al poco tiempo, en 1989, Cristian debutaría como solista.

