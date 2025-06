En redes sociales se viralizó una entrevista donde Cristian Castro confesó cómo es vivir un día para él y dijo “no hacer nada”. La sarcástica respuesta ha desatado diversas reacciones a través de redes sociales.

Además, el artista invitó a sus fans a no hacer nada e igualmente compartió su método favorito para no hacer absolutamente nada en medio de una sociedad en constante movimiento.

¿Qué es no hacer nada para Cristian Castro?

En 2020, durante una entrevista para el programa La Divina Noche de Dante Gebel, el intérprete de “Por amarte así” sorprendió a los espectadores al contar cómo es un día normal en su vida. La respuesta de Castro se viralizó en videos de TikTok y YouTube.

El conductor Dante Gebel le preguntó al cantante cómo era un día sin presentaciones ni eventos. Fue así que Castro confesó no hacer absolutamente nada ni cuando está en casa.

“Me da mucho gusto los workaholics, les aplaudo porque es muy alto, pero yo no. A la gente le gusta estar ocupada. Hasta en su perfil de WhatsApp dice que está ocupada, que están en el gym, que solamente urgencias, por favor. Yo no tengo nada que hacer”.

Cristian Castro se hace viral en TikTok por su respuesta

La estrella de pop confesó al conductor Dante Gebel que invita a sus cercanos a no hacer ninguna actividad. Cuando habla personalmente con ellos los invita a “no hacer nada”, incluso si están dentro de su casa. “Siempre que hablo con las personas les digo 'te voy a enseñar a no hacer nada'. No hagas nada", dijo Cristian Castro.

En TikTok, varios usuarios realizaron diversas ediciones del video donde dijeron identificarse con el artista. "Todos somos iguales ..solo pocos lo reconocen", "Pues si siempre lo mantuvo su mamá", escribieron

También usuarios han compartido el video donde Castro confiesa cómo vive su vida adulto, donde dijo no sentirse feliz creciendo.

En los titulares de los videos de TiKTok de la entrevista de Cristian Castro se puede leer “Yo y mis ganas de trabajar”, entre otros. Usuarios se han reído con las sarcásticas declaraciones del cantante.