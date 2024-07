A Luismi no le interesa saber de Cristian Castro

Aunque Luis Miguel y Cristian Castro son dos de las grandes voces que tenemos en México, en la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se reveló que, desde sus inicios, existía una fuerte rivalidad y celos profesionales. Y a pesar de los intentos del hijo de Verónica Castro por acercarse al "Sol", en distintas ocasiones ha dejado en claro que no quiere tener nada que ver con él.

Recordemos que en 2023, el intérprete de “Azul” fue a verlo a uno de sus shows en Buenos Aires; sin embargo, durante una entrevista posterior, expresó su molestia porque pensó que tendría la oportunidad de saludarlo en persona, cosa que no pasó. “Me bardea todo el capítulo, pero luego llego a su recital y ni para un ‘hola, qué tal’”, se quejó en aquel momento.

Kravitz dice no a festivales de música en México

A Lenny Kravitz lo han invitado a participar en festivales de música en México, pero ni un buen cheque lo ha convencido hasta el momento. ¿Por qué? Nos cuentan que, primero quiere dar conciertos en solitario, antes que formar parte de un cartel musical, esto aún sabiendo el peso que tienen encuentros como el Corona Capital. Actualmente, el músico estadounidense se encuentra diseñando un espectáculo especial para sorprender a los mexicanos, con quienes tiene una conexión particular, especialmente desde que se hizo de una novia en estas tierras. Por ahora está de gira en Italia y Suiza, y en octubre ofrecerá una corta temporada de shows en Las Vegas.





Antes de sumarse a un festival, Lenny Kravitz quiere sorprender a los mexicanos en solitario. Foto: AP Photo/Dave Shopland.





Harold Azuara quiere sacarse la espina

Podrá ser buen actor, tener fama, fans; incluso dinero, pero Harold Azuara tiene una espinita clavada que no se ha podido sacar a lo largo de su carrera. Y es que no se le ha cumplido el sueño de protagonizar alguna historia, ya sea en la televisión, las plataformas streaming o en el cine. “Me gustaría estar en otra película, si te soy sincero nunca he podido ser protagonista de nada y me gustaría tener, por primera vez, un protagónico. No me ha llegado el proyecto correcto, pero no lo dejaré de intentar”, expresa.





Harold seguirá insistiendo hasta cumplir sus sueños. Foto: Armando Pereda | El Universal





