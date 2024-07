Cristian Castro conquista a Aracely Arámbula y a los hijos de Luis Miguel

Aunque Luis Miguel ha mostrado que no quiere ni ver a Cristian Castro (como cuando ni lo miró de entre el público en su concierto de Argentina), Aracely Arámbula, la ex del Sol de México y madre de sus dos hijos, tiene una relación bastante cordial con ‘El Gallito Feliz’. Tanto así que lo invitó a participar en su obra “Perfume de Gardenia”.

Durante la presentación oficial, Aracely confesó incluso que uno de sus hijos es un gran fan de Castro y hasta le rogó ir a uno de sus conciertos. Fue allí donde surgió la idea de invitar a Cristian a la obra, y parece que él está considerando la oferta. “Mi hijo lo admira mucho, me pidió llevarlo al concierto y fuimos a verlo. Cristian lo recibió muy cariñoso, muy lindo, y ahí surgió la invitación”, reveló la actriz.

Mario Iván Martínez: el jefe que no perdona ni una 'z'

¿Te has preguntado cómo es tener a Mario Iván Martínez de jefe? Pues resulta que es muy cumplido y profesional, según el actor Pablo Rodríguez. Pero aquí lo curioso: asegura que tiene un ojo clínico para los detalles, tanto así que no se le escapa ninguno. “Se fija en todo: todos los vestuarios tienen que estar como él se los imagina, como él quiere. Pasa lo mismo con las intenciones de las canciones; he tenido que cantar entonaciones de España, entonces es muy específico conmigo. Si hago una ‘z’ y me dice ‘no, es con c, lo pronunciaste mal’. Nos ayuda, nos corrige muchísimo”, añade.

Fátima Torre se convierte en mamá VIP: 'renta' el cine para su hija

Resulta que la actriz Fátima Torre es una mamá tan consentidora que gusta de irse de pinta con sus hijos cada vez que hay una oportunidad. Recientemente, compraron boletos para la sala premium de un cine donde solo estaban ella y su hija Andrea. Jugando, le dijo que le rentó la sala solo para ellas. Y a pesar de ser muy amorosa, no pierde el foco de ser una madre responsable, así que también procura hacerles un lunch para la escuela que sea balanceado, con proteína, verduras, frutas y lácteos. ¿Quién dijo que no se puede ser divertida y cumplida al mismo tiempo?

La actriz también es una mamá consentidora. Foto: Instagram.