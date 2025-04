Bolonia, Italia. —La figura mexicana más popular en libros infantiles de todo el mundo es Frida Kahlo, pero en la Feria del Libro Infantil de Bolonia este año debutó otra mexicana: Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México es la protagonista de Claudia Said Sí! The Story of Mexico’s First Woman President, un libro aún improvisado, pues no se ha imprimido. La caricatura de la presidenta, posando con Palacio Nacional de fondo y junto a personas que ondean la bandera de México se alcanzó a asomar entre los mil 500 stands participantes de la feria.

El dummy es parte del catálogo que ofrece el sello estadounidense Apples & Honey Press, una filial de la editorial familiar Behrman House Inc, ubicada en Nueva Jersey.

El libro cuenta la vida de Sheinbaum, desde que practicaba ballet hasta ganar las elecciones. En las páginas aparece Andrés Manuel López Obrador, a quien no se refieren por su nombre, sino como “el nuevo alcalde de México” y en el inicio de su carrera política.

También se menciona su participación en el proyecto internacional del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que fue ganador del Premio Nobel de La Paz en 2007: “La gente de la Ciudad de México vio cambios a su alrededor. Escucharon acerca del Premio Nobel. Llamaron a Claudia ‘La Doctora’, como señal de respeto”, se lee en el libro escrito por Deborah Bodin Cohen y Kerry Olitzky.

“Deborah ganó el Sidney Taylor Book Award el año pasado”, un premio entregado entre la comunidad editorial judía, destacó la mujer que atendía el stand de la editorial, que explica que llevó un año de investigación sobre la cultura mexicana a los escritores para no dejar fuera detalles en la historia y, además, la información fue verificada por Tessy Schlosser, directora general del Centro de documentación e investigación de los judíos mexicanos.

Las ilustraciones son del mexicano Carlos Vélez, quien ha ilustrado para Santillana, Ediciones Castillo, Norma, SM, Trillas, Fondo de Cultura Económica, Alfaguara y Porrúa. El libro destaca la religión judía de Sheinbaum, pues es el tema que aborda la editorial, pero el editor David E. Behrman aclara que no es con el fin de adoctrinar, pues le da más peso a la historia que cuentan sus libros.

Claudia dijo que sí (traducido al español), se publicará hasta el 16 de septiembre en inglés y en español, edición que, aseguran, será distribuida en México.