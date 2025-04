Operación Segob: ¿Pablo a Bucareli?

En las cúpulas de la 4T se escucha que el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, ha puesto la mira en una posición del gabinete legal a la que quiere llegar apoyado por los sectores más duros de Morena.

Se trata nada menos que de la Secretaría de Gobernación, cuya titular, Rosa Icela Rodríguez, ha empezado a resentir el embate de sus propios correligionarios que buscan adelantar su salida del cargo, que originalmente estaba prevista para finales de 2026, con la idea de que la actual secretaria se fuera a buscar la candidatura de Morena al gobierno de su natal San Luis Potosí.

Pero por razones no explicadas, el grupo que empuja al exdirigente del movimiento estudiantil del 68 ha decidido anticipar su posible llegada al despacho de Bucareli, bajo el argumento de la presidenta Sheinbaum debe empezar a sacudirse las herencias del pasado sexenio y colocar en las dependencias estratégicas, como Segob, a gente de su confianza y de la línea más dura y pura del morenismo que hoy claramente domina al movimiento obradorista.

Y es que al parecer a Pablo Gómez también lo han presionado porque su actual posición, de la poderosa UIF la quiere el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien le ha pedido a la presidenta que le dé el control de varias áreas estratégicas para poder desplegar la política de seguridad de combate al crimen organizado, sobre todo ante las fuertes presiones del presidente Donald Trump para que se golpee frontalmente a los cárteles de la droga no sólo con detenciones y decomisos, que ya empezaron a crecer en el actual gobierno, sino también en sus activos financieros y sus redes de lavado de dinero.

Para eso, Harfuch necesita controlar, a través de alguien de toda su confianza, la UIF para desde ahí investigar y exponer las redes de lavado de dinero y de vinculación del narco con empresarios y políticos que trabajan para los grupos delincuenciales. De ahí que la presencia de Pablo Gómez, un economista más enfocado a los temas políticos e ideológicos le estorbe a García Harfuch en el diseño de su estrategia para golpear al narco financieramente y responder así a las peticiones y exigencias de Washington.

Hasta ahora no se sabe si la presidenta concederá o no el movimiento de Rosa Icela con tanta anticipación a los comicios de San Luis Potosí, aunque en Palacio Nacional se comenta que pasando las votaciones judiciales y una vez que se resuelva la nueva integración del Poder Judicial federal, la doctora hará cambios y movimientos en su gabinete.

Por lo pronto, el hecho de que desde la UIF hayan empezado a moverse y casi a tomar medidas del icónico despacho de Bucareli, ha incomodado a las amigas y amigos de Rosa Icela que cuestionan la actitud de “canibalismo político” de parte de los duros de Morena y se preguntan si la presidenta Sheinbaum está de acuerdo con ese tipo de actitudes o, si no lo está, por qué las permite dentro de sus propios colaboradores.

NOTAS INDISCRETAS… El anuncio del presidente Donald Trump ayer en la Casa Blanca, podría ser recordado en un futuro no muy lejano como el día en el que cambió el paradigma del comercio internacional. El día en el que, desde un jardín de rosas, el presidente de la nación más poderosa del mundo cambió de un mundo globalizado por el libre comercio, al inicio de una guerra arancelaria que dinamitó los puentes y lazos comerciales y políticos de Estados Unidos con sus aliados y socios comerciales en todo el planeta y provocará un reordenamiento y el nacimiento de nuevos bloques y alianzas entre países en el comercio mundial. Porque con sus aranceles que van del 35 a un 10% generalizado a todas las exportaciones extranjeras que ingresen a los Estados Unidos, Trump apuesta a que hará “a Estados Unidos grande y rico otra vez” y les promete a sus más de 71 millones de votantes que vendría un año de sacrificio para los estadunidenses, por el encarecimiento de precios de muchos de los productos que consumen en su vida diaria, pero que después de ese tiempo comenzarían a sentirse la llegada de inversiones extranjeras que abrirán plantas de producción en los Estados Unidos y le devolverán el empleo a los estadounidenses de Detroit, de todo el Medio Oeste y del resto de la nación norteamericana. Pero en el escenario de incertidumbre, respuestas con más aranceles para los productos estadounidenses en el mundo o negociaciones políticas como la que ya mantiene México con la Casa Blanca, lo que se viene es una etapa de turbulencia económica que para algunos países como Malasia, Vietnam o Corea del Sur, podría provocar la caída de empleos y del crecimiento económico ante la incapacidad de muchas empresas y negocios de absorber el brutal aumento de costos para producir y exportar a los Estados Unidos, que tendrán que cerrar sus fuentes de trabajo y su actividad. Y en medio de la tormenta comercial y económica invocada ayer por Donald Trump, se puede decir que a México, si bien le pegaron los vendavales con varias menciones y señalamientos por el déficit comercial de 300 mil millones de pesos, al final no aparecimos en la lista fatal del mandatario estadunidense, lo que nos da una especie de “tiempo de gracia” para terminar de darle a Trump todo lo que está exigiendo al gobierno mexicano, a cambio de confirmarle un régimen de excepción que también podría aplicar para Canadá. Muy pocos países pueden jactarse de no haber aparecido en la lista de sanciones arancelarias que ayer dictó Trump y eso pone el balón en la cancha de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para entregarle al vecino todo lo que le mandó pedir por escrito con su halcona Kristie Noem, y que según la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, “harían muy feliz al presidente Trump”. Y ya empezaron las filtraciones y especulaciones sobre lo que pidió Washington al Palacio Nacional para excluirlo de la lista de ayer. Una de ellas dice que el gobierno de Sheinbaum ofreció entregar –otra vez como “sacrificio azteca”— una lista de 29 mexicanos que serán extraditados a los Estados Unidos. Se dice que de la cifra solicitada 18 están en este momento en prisión y bajo la custodia del gobierno mexicano, pero la duda es ¿quiénes son los otros 11 que entregaría la doctora a petición de Trump? Y ahí vuelven las especulaciones sobre 5 personajes de la política nacional, gobernadores, un secretario de estado y otros dos políticos a los que acusarían de vínculos con los Cárteles de la Droga mexicanos. Y la otra es que también en esa lista de 11 aparecen nombres de capos del narcotráfico que permanecen libres y siguen dominando en regiones enteras de México y a los que hasta se les rinden homenajes públicos y hasta en recintos universitarios. Que el lector ponga los nombres de los capos, cuyas cabezas estaría pidiendo el gobierno estadounidense… Se lanzaron los dados. Cayó Doble Escalera. Subimos todos.