Frankie Muniz, protagonista de "Malcolm el de en medio", regresará a México para reencontrarse con sus fans.

El actor formará parte de la DesertCon, uno de los eventos de cultura pop y geek más importantes del norte de nuestro país, donde convivirá con los asistentes.

Esta convención se llevará a cabo los próximos 4 y 5 de octubre , en el Centro de Exposiciones Fundidora, de Monterrey, y tendrá un horario de 10:00 a 19:00 horas.

¿Cuándo estará Frankie Muniz en la DesertCon?

De acuerdo con los organizadores, Muniz será el invitado de honor del próximo domingo 5 de octubre y, aunque no se han dado más detalles de su participación, se cree que podría dar detalles sobre la nueva temporada de "Malcolm el de en medio".

Para quienes deseen convivir con el actor, hay paquetes que, por una módica cantidad, no sólo llevarán a los interesados a conocerlo, también los dejerá llevarse a acasa un recuerdo, ya sea en foto o autógrafo.

Estos son los precios:

Foto profesional con Frankie Muniz: mil 299 pesos

Frankie Muniz: 299 pesos Autógrafo de Frankie Muniz: mil 299 pesos

Mientras los costos de los boletos son:

Boleto Dorado:$999 Boleto Plata: $399 Boleto General: $199

