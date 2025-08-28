Más Información

Cultura UNAM convoca a estudiantes a hacer crónica cultural

50 años de “Terra nostra”; Pedro Ángel Palou analiza la novela de Carlos Fuentes

FOTOS: El art déco sigue presente en la vida de la Ciudad de México

Camino Real Tierra Adentro, una  ruta económica y cultural

En la Filuni celebran la serie chilena 31 minutos

La Academia Mexicana de la Lengua llega a  150 años con logros y retos: Gonzalo Celorio

, protagonista de "Malcolm el de en medio", regresará a México para reencontrarse con sus fans.

El actor formará parte de la DesertCon, uno de los eventos de cultura pop y geek más importantes del norte de nuestro país, donde convivirá con los asistentes.

Esta convención se llevará a cabo los próximos 4 y 5 de octubre , en el Centro de Exposiciones Fundidora, de Monterrey, y tendrá un horario de 10:00 a 19:00 horas.

¿Cuándo estará Frankie Muniz en la DesertCon?

De acuerdo con los organizadores, Muniz será el invitado de honor del próximo domingo 5 de octubre y, aunque no se han dado más detalles de su participación, se cree que podría dar detalles sobre la nueva temporada de "Malcolm el de en medio".

Para quienes deseen convivir con el actor, hay paquetes que, por una módica cantidad, no sólo llevarán a los interesados a conocerlo, también los dejerá llevarse a acasa un recuerdo, ya sea en foto o autógrafo.

Estos son los precios:

  • Foto profesional con Frankie Muniz: mil 299 pesos
  • Autógrafo de Frankie Muniz: mil 299 pesos

Mientras los costos de los boletos son:

  1. Boleto Dorado:$999
  2. Boleto Plata: $399
  3. Boleto General: $199

