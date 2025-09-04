Más Información

Pasatono Orquesta celebra 27 años de carrera

Pasatono Orquesta celebra 27 años de carrera

Chimamanda Ngozi, vuelve a la ficción desde los sueños y los cuerpos de cuatro mujeres

Chimamanda Ngozi, vuelve a la ficción desde los sueños y los cuerpos de cuatro mujeres

Programas de Casa Lamm serán  ahora sólo virtuales

Programas de Casa Lamm serán  ahora sólo virtuales

Roberto Gutiérrez Alcalá incursiona en el cuento

Roberto Gutiérrez Alcalá incursiona en el cuento

“La cultura, no el petróleo, es la verdadera riqueza de México”:  Luis Fernando Lara

“La cultura, no el petróleo, es la verdadera riqueza de México”:  Luis Fernando Lara

Academia Mexicana de la Lengua enfrenta un futuro incierto, afirma Concepción Company

Academia Mexicana de la Lengua enfrenta un futuro incierto, afirma Concepción Company

Esta semana llega el , una de las promociones más esperadas por los amantes de la música en vivo. A partir de este jueves 4 de septiembre y hasta el domingo 8, los boletos de varios conciertos y festivales podrán comprarse al 2x1 a través de Ticketmaster y Eticket.

La dinámica es sencilla: compras un boleto y automáticamente recibes otro sin costo extra, ideal para invitar a un amigo, tu pareja o tu persona favorita.

Lee también

Festivales participantes en el Concert Week 2025

En esta edición destacan dos de los festivales más importantes de México:

  • Flow Fest
  • Corona Capital

En ambos casos, la promoción aplica únicamente en los abonos generales.

Lee también

¿Qué conciertos están al 2x1?

Más de 86 conciertos en CDMX y otras ciudades de la República forman parte de la promoción. Entre los artistas confirmados se encuentran:

  • Alan Sutton
  • Bandalos Chinos
  • Billy Idol
  • Camilo Séptimo
  • Chayanne
  • Cuarteto de Nos
  • Daniel Sosa
  • Dorian
  • Dillom
  • El Mató A Un Policía Motorizado
  • El Tri
  • El Zar
  • Eladio Carrión
  • Eslabón Armado
  • Estelares
  • Esteman y Daniela Spalla
  • Fangoria
  • Girl Ultra
  • Hozier
  • Kenny y los Eléctricos
  • La Bande-Son Imaginaire
  • La Delio Valdéz
  • La Vela Puerca
  • Lila Downs
  • Los Auténticos Decadentes
  • Los Blenders
  • Los Bunkers
  • Los Cafres
  • Los Concorde
  • Los Fabulosos Cadillacs
  • Macario
  • Mad House
  • Maldita Vecindad
  • Manuel Medrano
  • Morrissey
  • Neto Peña
  • Odisseo
  • Orishas
  • Panteón Rococó
  • San Pascualito Rey
  • SFDK
  • Sharif
  • The Rasmus
  • Torreblanca
  • Víctimas del Dr. Cerebro
  • Ximena Sariñana

¿Cómo aplicar la promoción?

  1. Ingresa a ticketmaster.com.mx (Concert Week 2025) o eticket.mx
  2. Elige tu concierto favorito de la lista de eventos participantes
  3. Selecciona tus lugares con la opción CONCERT WEEK (2x1)
  4. Paga con tarjeta Banamex

La promoción delsolo será válida del 4 al 8 de septiembre de 2025 y los lugares estarán sujetos a disponibilidad, por lo que se recomienda adquirir los boletos lo antes posible.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Príncipe Harry espera que su mamá lo ‘salve’ del exilio y la bancarrota: lanzará documental de Lady Di. Foto: AFP / AP

Príncipe Harry espera que su mamá lo ‘salve’ del exilio y la bancarrota: lanzará documental de Lady Di

¿Problemas en el paraíso? Captan a Ángela Aguilar y Nodal “distantes” tras declaraciones de Cazzu. Foto: AFP

¿Problemas en el paraíso? Captan a Ángela Aguilar y Nodal “distantes” tras declaraciones de Cazzu

Kate Middleton reaparece con look rubio y desata rumores de peluca tras el cáncer. Foto: AP

Kate Middleton reaparece con look rubio y desata rumores de peluca tras el cáncer

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, se declara en quiebra mientras su padre es el hombre más rico del mundo. Foto: AP/Susan Walsh/Threats

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, se declara en quiebra mientras su padre es el hombre más rico del mundo

Gal Gadot. Foto: EFE

Gal Gadot se luce en bikini azul junto a su esposo y desata reacciones en Instagram