Esta semana llega el Concert Week 2025, una de las promociones más esperadas por los amantes de la música en vivo. A partir de este jueves 4 de septiembre y hasta el domingo 8, los boletos de varios conciertos y festivales podrán comprarse al 2x1 a través de Ticketmaster y Eticket.

La dinámica es sencilla: compras un boleto y automáticamente recibes otro sin costo extra, ideal para invitar a un amigo, tu pareja o tu persona favorita.

Festivales participantes en el Concert Week 2025

En esta edición destacan dos de los festivales más importantes de México:

Flow Fest

Corona Capital

En ambos casos, la promoción aplica únicamente en los abonos generales.

¡Banamex trae para ti OCESA CONCERT WEEK! 🔊



A partir de hoy y hasta el 8 de septiembre compra 1 boleto y Banamex te regala el segundo❤‍🔥 #ExperienciasBanamex



👉 https://t.co/GxmNcvYL9x pic.twitter.com/QW85Nlkpop — Ocesa Total (@ocesa_total) September 4, 2025

¿Qué conciertos están al 2x1?

Más de 86 conciertos en CDMX y otras ciudades de la República forman parte de la promoción. Entre los artistas confirmados se encuentran:

Alan Sutton

Bandalos Chinos

Billy Idol

Camilo Séptimo

Chayanne

Cuarteto de Nos

Daniel Sosa

Dorian

Dillom

El Mató A Un Policía Motorizado

El Tri

El Zar

Eladio Carrión

Eslabón Armado

Estelares

Esteman y Daniela Spalla

Fangoria

Girl Ultra

Hozier

Kenny y los Eléctricos

La Bande-Son Imaginaire

La Delio Valdéz

La Vela Puerca

Lila Downs

Los Auténticos Decadentes

Los Blenders

Los Bunkers

Los Cafres

Los Concorde

Los Fabulosos Cadillacs

Macario

Mad House

Maldita Vecindad

Manuel Medrano

Morrissey

Neto Peña

Odisseo

Orishas

Panteón Rococó

San Pascualito Rey

SFDK

Sharif

The Rasmus

Torreblanca

Víctimas del Dr. Cerebro

Ximena Sariñana

¿Cómo aplicar la promoción?

Ingresa a ticketmaster.com.mx (Concert Week 2025) o eticket.mx Elige tu concierto favorito de la lista de eventos participantes Selecciona tus lugares con la opción CONCERT WEEK (2x1) Paga con tarjeta Banamex

La promoción del Concert Week solo será válida del 4 al 8 de septiembre de 2025 y los lugares estarán sujetos a disponibilidad, por lo que se recomienda adquirir los boletos lo antes posible.