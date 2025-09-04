Más Información
Esta semana llega el Concert Week 2025, una de las promociones más esperadas por los amantes de la música en vivo. A partir de este jueves 4 de septiembre y hasta el domingo 8, los boletos de varios conciertos y festivales podrán comprarse al 2x1 a través de Ticketmaster y Eticket.
La dinámica es sencilla: compras un boleto y automáticamente recibes otro sin costo extra, ideal para invitar a un amigo, tu pareja o tu persona favorita.
Festivales participantes en el Concert Week 2025
En esta edición destacan dos de los festivales más importantes de México:
- Flow Fest
- Corona Capital
En ambos casos, la promoción aplica únicamente en los abonos generales.
¿Qué conciertos están al 2x1?
Más de 86 conciertos en CDMX y otras ciudades de la República forman parte de la promoción. Entre los artistas confirmados se encuentran:
- Alan Sutton
- Bandalos Chinos
- Billy Idol
- Camilo Séptimo
- Chayanne
- Cuarteto de Nos
- Daniel Sosa
- Dorian
- Dillom
- El Mató A Un Policía Motorizado
- El Tri
- El Zar
- Eladio Carrión
- Eslabón Armado
- Estelares
- Esteman y Daniela Spalla
- Fangoria
- Girl Ultra
- Hozier
- Kenny y los Eléctricos
- La Bande-Son Imaginaire
- La Delio Valdéz
- La Vela Puerca
- Lila Downs
- Los Auténticos Decadentes
- Los Blenders
- Los Bunkers
- Los Cafres
- Los Concorde
- Los Fabulosos Cadillacs
- Macario
- Mad House
- Maldita Vecindad
- Manuel Medrano
- Morrissey
- Neto Peña
- Odisseo
- Orishas
- Panteón Rococó
- San Pascualito Rey
- SFDK
- Sharif
- The Rasmus
- Torreblanca
- Víctimas del Dr. Cerebro
- Ximena Sariñana
¿Cómo aplicar la promoción?
- Ingresa a ticketmaster.com.mx (Concert Week 2025) o eticket.mx
- Elige tu concierto favorito de la lista de eventos participantes
- Selecciona tus lugares con la opción CONCERT WEEK (2x1)
- Paga con tarjeta Banamex
La promoción del Concert Week solo será válida del 4 al 8 de septiembre de 2025 y los lugares estarán sujetos a disponibilidad, por lo que se recomienda adquirir los boletos lo antes posible.