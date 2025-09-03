Del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2025, la Ciudad de México fue sede de 17 eventos masivos, entre conciertos, festivales, fiestas y marchas, los cuales reunieron a 6 millones 781 mil 891 asistentes.

En el Primer Informe de Gobierno, se señala que ocho de ellos se llevaron a cabo en el Zócalo capitalino, con una afluencia total de 3 millones 402 mil personas.

Así como otros nueve en distintas partes de la capital, con una asistencia de 3 millones 379 mil 891 personas.

Lee también ¡Se cae el cielo! Fuertes lluvias de este martes afectan a la CDMX; paradero de Indios Verdes registra encharcamientos

¿Cuáles fueron los eventos con más asistentes en CDMX?

Verbena Navideña en el Zócalo: 1 millón 770 mil asistentes Artesanos en el Corazón en el Zócalo: 1 millón 300 mil Fiesta de las Culturas Indígenas en Paseo de la Reforma: 1 millón 700 mil Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ del Ángel de la Independencia al Zócalo: 800 mil Fiesta de Año Nuevo 2025 en el Zócalo: 200 mil Fiesta de fin de año Polymarchs en Paseo de la Reforma: 200 mil Festival de Flores de Cempasúchil en Paseo de la Reforma: 360 mil Concierto de Lupita D’Alessio en el Zócalo: 100 mil Concierto de Fito Páez en el Zócalo: 80 mil Concierto de Bomba Estéreo en el Zócalo: 50 mil Día de Reyes en el Zócalo: 50 mil Zocalito de las Infancias en el Zócalo: 46 mil Verbena Navideña en alcaldías: 36 mil Feria del Tamal en Coyoacán: 60 mil Festival de Circo de la Ciudad de México en la Plaza de la Constitución: 5 mil Lucha por la Diversidad en la Plaza de la República: 1 mil Bandera Monumental del Orgullo en el Zócalo: 6 mil

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL