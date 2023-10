Con el "The Eras Tour" de Taylor Swift, se arma fiesta en las salas de cine

No conforme con todo el éxito que ha generado "The Eras Tour", Taylor Swift llevó a los cines a su más reciente gira, provocando las mejores reacciones tantos en sus fans como en las y los empleados de una importante exhibidora de películas de nuestro país, pues durante una de las funciones del concierto, cuando cantó el tema "Shake if off", las personas que se encontraban dentro de la sala, dejaron sus asientos y se concentraron frente a la pantalla para bailar uno de los sencillos más famosos de la cantante estadounidense.

Esta es la experiencia por la que pagué en Cinépolis, a esto me refiero con ir a ver The Eras Tour. pic.twitter.com/QmkiE7DRcq — di no (@dahni_00) October 15, 2023





Sin dudarlo, la más reciente gira de Taylor se convirtió en una de las más esperadas por sus seguidores, debido a que su repertorio incluye gran parte de las composiciones que abarcan sus 17 años de carrera, como "Lover", "Love story", "Champagne problems", "Delicate", "22", entre otras, pero sobre todo causó grandes expectativas en sus fanáticas y fanáticos mexicanos, pues la visita de la artista, el pasado mes de agosto, representaba su primer visita a nuestro país.

Lee también: Le llueven comentarios a Michelle Rodríguez por aparecer con nuevo aspecto en la playa

Por ese motivo, la intérprete de 33 años ofreció cuatro conciertos, que lograron la venta total de boletos; fue así que las cifras oficiales indican la asistencia de un aproximado de 260 mil personas y, aún así, fueron muchas y muchos que se quedaron con los deseos de asistir al recital de la cantante, por ello, cuando dio la noticia de que el "The Eras Tour" llegaría a los cines, sus fans pusieron un grito en el cielo.

Y aunque en las salas de EU, el concierto se proyectó desde el jueves, no llegó a las salas de cine de nuestro país sino hasta el día siguiente, causando las mejores reacciones entre las y los "swifties", pues ya circula un video de como un grupo de empleados de Cinépolis dejan todo lo que están haciendo y se unen a las y los expectadores de la sala para corear el ya muy conocido éxito "Shake if off", pues hasta dos de ellos se suben a los hombros de otros compañeros, demostrando su gusto por la música de la cantante, que a través de esta gira ha batido récords tanto nacionales como internacionales.

En lo que respecta a México, Taylor se ha convertido en la primera cantante mujer en obtener cuatro "sold out".

Lee también: "The Eras Tour" de Taylor Swift: ¿la película tiene escenas post créditos?

Ante el buen recibimiento del público del espectáculo musical en cines, medios internacionales ya han dejado ver su opinión destacando que las audiencias han disfrutado del concierto como una "celebración alegre" que "deslumbre, sorprende y encanta", gracias a la "fuerza atómica de Taylor, que destruye todo a su paso".

El "The Eras Tour" se proyecta en 90 países y, hasta el momento, se calcula que la venta de boletos ha recaudado más de 100 mil doláres, de acuerdo con "AMC".

Se trata de la proyección de uno de los seis espectáculos de Swift ofreció en el Lo-Fi Stadium, en Los Ángeles, los cuales también lograron un lleno total.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc