Le llueven comentarios a Michelle Rodríguez por aparecer con nuevo aspecto en la playa

La actriz Michelle Rodríguez se fue a vacacionar a Cancún y compartió una serie de fotos en la playa que están siendo muy comentadas por los cibernautas, quienes aseguran que luce mucho más delgada, y la cuestionan sobre el método que estaría utilizando para bajar de peso.

Rodríguez ha defendido la forma de su cuerpo y en diversas oportunidades ha hablado a favor de la aceptación y de un alto a la crítica sobre el cuerpo ajeno; cuando en enero fue la portada de una conocida revista, su imagen dio mucho de qué hablar y desató conversación sobre la gordofobia.

En una reciente entrevista con la youtuber Jessica Fernández, la actriz de 39 años habló de su sentir por las agresiones que ha sufrido durante muchos años debido a su aspecto físico.

“Yo soy una mujer gorda que muchos años se sintió menos valiosa, invalidada, excluída, no deseada, no vista o no escuchada por ser gorda; me llevó a intentar compensar, ‘como yo ya sé que no te gusto voy a tratar de caerte perfecto’; me llevó a sentirme bien triste y decir ‘hay un chingo de peces en el agua que aquí no van a picar eh, la sociedad dice la gordita no’” o comentarios como ‘me encantaría que fuéramos novios, pero como eres gordita’", expresó.

Michelle, protagonista de las serie "Contra las cuerdas" y "40 y 20", también reconoció que las personas que tienen sobrepeso, el cual no necesariamente tiene que ver con “comer mucho” o porque la persona “no se cuide”, violentan mucho su cuerpo para pertenecer, y en su caso, se dio cuenta que ella consigo misma no tenía problema, los problemas se presentaban cuando escuchaba todo lo externo, por ejemplo, recordó cuando le han dicho que “tiene una cara bonita pero que debería bajar de peso.

Desde hace unos meses, el aspecto de Michelle Rodríguez ha cambiado, luce más delgada, algo que sus seguidores no han perdido de vista y se lo han hecho saber a través de comentarios en sus publicaciones.

En las fotografías que compartió en las playas de Cancún, la actriz posa sonriente en traje de baño, lo que le valió las reacciones de los cibernuatas, quienes especulan cuál es el método que sigue la actriz para perder peso.

"Hermosa cómo le estas haciendo para bajar de peso e intentado de todo y no puedo ayuda plis". "Te ves aún más hermosa de lo que ya eres. Admiracion de tu alma y luz trasmites tantas cosas bonitas". "Eres un ser de luz por dentro y por fuera, te ves maravillosa, sé que te cuidas por ti por tu salud y también sé que te verás súper hermosa más de lo que ya eres te quiero mucho Mich eres un ejemplo a seguir".

Aunque varios comentarios se enfocaron en felicitar a la actriz por su "nuevo aspecto", muchos más le recordaron lo hermosa que siempre ha sido y lo valiosa que es como persona y como actriz.

"Mich siempre ha tenido su belleza, absténgase de decirle que hoy se ve más guapa que antes solo por estar delgada".

