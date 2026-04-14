Claudia Lizaldi no ocultó su enojo hacia la periodista Martha Figueroa luego de que ésta alertara a la conductora Paulina Mercado de que "aguas" con Lizaldi porque estaba muy cerca de su novio Juan Soler, su comentario llegó a oídos de Mercado y de Lizaldi, quienes no se quedaron calladas.

Figueroa dijo en su programa de YouTube que la alertaron sobre lo "volada" que supuestamente anda Lizaldi con Soler:

"Me acaban de decir, oye, ¿no será que Claudia Lizaldi le quiere bajar el novio a Paulina Mercado?, que porque anda muy confianzudita y muy encima de Juan Soler, ahora que están haciendo una obra de teatro juntos; la palabra fue 'anda muy volada' Claudia Lizaldi con Juan Soler'".

Mercado, quien lleva más de 3 años de noviazgo con el actor argentino habló al respecto con la prensa cuando ella y Juan fueron abordados en el aeropuerto, y volvió a abordar el tema en el programa "Sale el Sol", donde nuevamente desacreditó la versión de Martha.

Mercado elogió a Claudia, dijo que le parecía una gran mujer y que no había nada raro en la relación laboral de ella con Juan, criticó la declaración de Figueroa, dijo que le parecía "peligroso" lanzar una aseveración así, además, destacó que Lizaldi tiene una relación muy linda con con su novio Pedro Moctezuma, tío de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

"Confío en Claudia, confío en Juan, confío en mí y confío en lo que es mi relación", dijo Paulina.

Lizaldi y Soler trabajan juntos en la obra "El amante infiel".

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Alexis Ayala, Claudia Lizaldi y Juan Soler durante la conferencia de prensa de la obra de teatro "El Amante Infiel", en el Teatro Versalles de la Ciudad de México. Mika Robles/Clasos.com.mx

Claudia Lizaldi se lanza contra Martha Figueroa

Claudia Lizaldi le mandó un mensaje a Pepillo Origel para que le diera un recado a Martha Figueroa, con quien tiene un programa, en el mensaje, que leyó la comunicadora, Claudia la llama "horrenda" y mentirosa.

Aunque el mensaje fue mandado a través de una nota de voz, Figueroa le dio lectura en el podcast "Así se hacen los chismes", pues dijo, no quería que meterse en problemas reproduciendo el audio tratándose una conversación privada entre Juan y Claudia.

El mensaje decía:

"Pero dile de mi parte a esa vieja horrenda que tienes alado, horrenda, que está horrenda, que pienso que está horrenda, que estoy sumamente enojada y que esta vez estoy considerando demandarla por difamación o algo, ya estoy harta".

En el mensaje, Lizaldi enfatiza que estaba muy enojada, como pocas veces, por el chisme, que asegura, inventó sobre ella Martha Figueroa, y le pide a Origel que mejor le recomendara a su colega su cirujano estético, porque él sí que estaba guapo.

"Estoy harta que la gente te pueda hacer pedazos porque una imbécil que no tiene chismes que contar, se le ocurre contar algo de ti que no es verdad; dile mejor que se vaya a un cirujano, la vieja horrenda; estoy muy enojada, pásale por favor tu cirujano, que tú sí estás guapísimo, Pepillo".

La reacción de Claudia Lizaldi dividió opiniones en redes, pues muchos cibernautas cuestionaron la "paz" que predica la conductora en sus redes:

"Una respuesta demasiado visceral y banal para un ser que presume ser tan iluminada como la Lizaldi. El punto no es si tiene razón o no de enojarse, todo mundo tiene derecho a enojarse, el punto es que pudo responder a ese enojo con mucha más inteligencia emocional y de forma educada, porque se supone que lo es, pero pues no, como dicen arriba dime de qué presumes y te diré de qué careces… (yo si le andaba comprando el cuento de ser de luz)", se lee en uno de los comentarios.

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