"Estoy hasta la madre de todos los que odian, de todos los que censuran y de los que cancelan". Esta fue la frase que utilizó el actor Juan Soler para defenderse de quienes lo atacaron por sus recientes declaraciones políticas.

Hace unos días, el actor argentino se convirtió en el centro de la polémica tras expresar su apoyo a figuras como Donald Trump y el actual presidente argentino, Javier Milei. Sus comentarios, en los que defendió defendió la política migratoria del estadounidense, desataron una ola de críticas en redes sociales.; incluso, algunos usuarios pidieron su cancelación de las plataformas.

Ahora, y mediante un video que publicó en su cuenta oficial de X, Soler se lanzó contra sus detractores a quienes llamó "estúpidos": "Esto no se trata del chiste en sí, se trata de la necesidad de destruir a quienes son distintos a ustedes, los haters. Ustedes son incapaces de trabajar por lo que aman, solo odian", dijo.

El protagonista de telenovelas también dejó claro que sus ideas políticas no son del interés público; aunque volvió a mencionar su apoyo a Trump, Milei, Bukele y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni:

"¿A quién le importa? y si apoyo a Trump, Milei y todos los que quieran un cambio. Para mi todos ellos representan el cambio, esto se trata de ideas y propuestas; y ellos están trayendo ideas y propuestas que me gustan", agregó.

Asimismo, respondió a quienes le han pedido regresar a su tierra natal, luego de que criticara a los migrantes ilegales: "Tengo 34 años viviendo en México. Soy legalmente mexicano porque cumplí con todas las exigencias de la ley, así que, a todos lo que me dicen: 'vete a tu país", México es mi país".

Pero las críticas no sólo atacaron sus opiniones políticas. También revivieron una vieja polémica: las acusaciones de abuso animal en su contra, cuando, durante su participación en un programa de televisión, admitió que tuvo un acercamiento sexual con una cabra; declaraciones que después él mismo negó: "No sean imbéciles. Investiguen, no sean estúpidos. ¿Qué no se dan cuenta de la estupidez en la que caen?".

Incluso, invitó a sus "haters" a seguir hablando mal de él, pues no dejará de ejercer su libertad de expresión porque algunos no estén de acuerdo con él: "No necesito permiso para pensar diferente, yo me doy mi permiso porque soy un tipo libre. Así que me puedes seguir atacando, pero la verdad siempre encuentra su camino".

