El conflicto que actualmente se vive en la Franja de Gaza, entre Palestina e Israel, llamó la atención de un cineasta mexicano.

Durante una semana, Rafael Rangel estuvo a las puertas de Rafah, ciudad de Gaza, coordinando el levantamiento de imágenes con colaboradores locales que le permitieran hacer una película sobre lo que ocurre en el sitio que hoy ocupan refugiados palestinos, pero que ha sido blanco de bombardeos de las fuerzas israelíes.

El realizador (El principio de la espiral y Preludios) comenta que dormía a unos cuantos metros del lugar, por lo que llegaba a escuchar el estallido de misiles, uno de los cuales acabó con el hogar de Mahmoud, colaborador de su equipo de producción y con quien, por seguridad, sólo se veía en restaurantes para revisar el material.

“Era algo muy denso, muy cabrón”, relata Rangel, recién llegado a México, en entrevista con EL UNIVERSAL.

El temor de que un misil cayera cerca por malos cálculos, dice, siempre estaba presente.

“Y había temor de ataques dirigidos a los camiones de ayuda humanitaria, a pesar de estar del lado egipcio”, comenta.

Gaza, la franja del exterminio es el título del documental, ahora en posproducción, que buscará mostrar al público lo que ha estado pasando en ese sitio de Oriente Medio. Apenas el viernes, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que lanzará sobre Rafah, frontera con Egipto, una ofensiva definitiva, argumentando que sólo así acabará con Hamas, la organización política y paramilitar palestina que gobierna Gaza.

Con cámara al hombro

Rangel comenzó preparativos para filmar a finales del año pasado, cuando se puso en contacto mediante redes sociales con habitantes de Rafah que estaban capturando material. Así también conoció a Nour, una adolescente desplazada, cuyo testimonio es pieza fundamental para la cinta.

“Cuando comencé a enterarme de esto era por una curiosidad natural como la de cualquiera, de irme enterando de las atrocidades, del genocidio brutal que nunca imaginé que viviéramos en pleno siglo XXI. Comencé a entrar en contacto con gente que tenía sus páginas en Instagram como Mahmoud que nacieron en la Franja de Gaza y nunca han salido de ahí”, detalla el cineasta.

“Luego, por esas cosas mágicas que de pronto suceden, encontré también a Nour, una niña de 16 años, desplazada desde el norte, muy carismática y con un espíritu muy bello. Cuando le dije a Mahmoud de ella, resultó que no sólo se conocían ambos, sino que también dijo que ella era la heroína de la historia y sí”.

Nunca conoció físicamente a Nour ante la imposibilidad de entrar a Rafah. Se coordinó con su equipo interno para que le hicieran algunas tomas: “Mahmoud y yo nos sentimos orgulloso de haber burlado al quinto ejército más poderoso del mundo con nuestra estrategia”, expresa.

Gaza, la franja de exterminio, arrancará dando contexto de cuál era la cotidianidad del sitio, previo a la guerra.

“Porque el arquetipo del árabe que se nos ha vendido de Palestina, de Afganistán, es el del terrorista, pero cuando te sumerges te das cuenta de que es un engaño y precisamente quería ese contexto sin explicaciones; luego sigue (en la producción) cuando llega el bombardeo y el sufrimiento, continúa con el desplazamiento y se enlaza a la llegada al refugio de Rafah a través de Nour, quien también interpretó una canción de amor a Palestina”, detalla.

Da voz a víctimas

Rangel, quien permaneció dos semanas más en El Cairo, viendo materiales, también echará mano de videos levantados por personas del lugar, algunas de las cuales murieron en los últimos días.

“Los que me ayudaban decían que no tenían problema en conseguir los materiales, porque todos se conocían. Fue un trabajo arduo porque primero veía lo que se subía a redes y de ahí elegíamos. Un día estábamos frente a la computadora y llegó un mensaje al celular de Mahmoud.

“Entonces se voltea conmigo y me pregunta ‘¿recuerdas al niño que viene corriendo con una playera de Ronaldo [futbolista profesional] y habla a la cámara de que le cayó un misil mientras jugaba? Pues no vamos a tener el original porque el que tomó el video murió’. En el documental, todos los videos que tengan franjas negras será porque no se consiguió el original porque murió la persona que hizo el video, porque estaba bajo los escombros o desapareció”.

Una vez concluida su producción, Gaza, la franja del exterminio buscará el mejor canal de distribución. Rangel afirma que cumplirá con la promesa hecha a Mahmoud y compañía de regresar a contar otras historias del lugar.