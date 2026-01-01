Inicia el 2026 y lo hace con cine: cuatro títulos ven la luz desde este 1 de enero, iniciando así una lista que se espera de más de 500 cuando acabe el año.

Y como también estos días es un puente largo vacacional que concluye el lunes y quizá algunos puedan extenderlo por un día más gracias a los Reyes, es necesario buscar alternativas de entretenimiento más allá del streaming.

Por ello aquí te damos las dos primeras recomendaciones del año, de cintas que debes sumar a tu agenda.

"SONG SUNG BLUE"

Hugh Jackman, considerado en su momento el hombre más sexy del mundo, ya demostró en “Los miserables” que no canta mal las rancheras y en la saga de "Wolverine" ha hecho patente que las horas de gimnasio le permiten buena movilidad.

Así que ahora imagine presumiendo ambas virtudes en este drama basada en hechos reales y que apunta a tener nominaciones al Oscar, por lo menos la de Mejor Actriz en la figura de Kate Hudson.

La historia sigue a Mike y Claire Sardina, dos músicos de Milwaukee (él, un veterano de guerra y mecánico; ella, una peluquera) quienes, al formar la banda tributo a Neil Diamond (“Sweet Caroline”) , Lightning & Thunder, encuentran fama local, segundas oportunidades en el amor y también los costos emocionales de perseguir sus sueños.

Es un musical dirigido por Craig Brewer, alguien que ya sabe de dichas lides al haber estado detrás de “Ritmo de un sueño” y haber producido el documental “Katy Perry: part of me”, ganador del Critics Choice Award.

El “USA Today” califica a la película como una historia inspiradora de dos músicos apasionados, en la que Jackman y Hudson no desmerecen y rinden completo tributo a Diamond, cuyas canciones sirven como hilo conductor.

“Empire”, en tanto, alaba las actuaciones de ambos sobre el escenario y “The Guardian” señala que es una historia del corazón.

“Creo en el poder de la música y del arte, creo que conecta a la gente. Es un lenguaje que todos aprendemos y entendemos, no importa de dónde seas, cuántos años tengas o por lo que hayas pasado”, dijo Jackman a The Christian Post.

Durante la trama se interpretan canciones como “Holly Holy”, “Play Me” y “Brother Love’s”, algo que cualquier fanático pagaría por ver a Jackman haciéndolo.

Y si quiere ver a los originales Mike y Claire dese una vuelta por youtube, donde está integro un documental sobre ellos, con el mismo título que el que ahora ostenta la biopic.

"LA EMPLEADA"

Es cierto que adaptar una novela al cine no es sinónimo de éxito. No todos pueden presumir buenos números como J. K Rowling con su "Harry Potter"; Mario Puzzo con “El Padrino” o J.R.R. Tolkien y “El señor de los anillos” y si no, hay que recordar lo hecho con la obra en cine de Gabriel García Márquez.

Así que decir que esta cinta es una versión de “The housemaid”, novela que contabilizó más de 70 semanas en la lista de los Best Sellers del New York Times y ha sido traducida a más de 45 idiomas, puede no decir mucho, pero sí.

La historia sigue a una joven (Sydney Sweeney, protagonista del fenómeno “Con todos menos conmigo” y “Euforia”) feliz de llegar a trabajar a la casa de un matrimonio económicamente estable (Amanda Seyfried y Brandon Sklenar, de “Mamma mía” y “The offer”, respectivamente”), que no precisamente son lo que aparentan.

Es un drama psicológico y lleno de suspenso que tiene en los controles a Paul Feis, que ya trabajó con estrellas como Sandra Bullock en “Chicas armadas y peligrosas” y James Franco y Jason Segel en la serie “Jóvenes rebeldes”.

AP News la califica como una mirada deliciosa y satírica a la depravación de la clase adinerada y "Roling Stone" en Españo apunta que no es verso símil ni sutil, pero justo ahí radica su astucia porque entrega al público lo que necesita, como sexo y escándalo, dejando la idea de que quienes tienen dinero, tienen una cara oculta y oscura.

