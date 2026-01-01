Pedro Ortiz de Pinedo estaría a punto de explorar una nueva receta en su carrera, pues la comedia es algo que dice “traer en la vena” por parte de Jorge Ortiz de Pinedo, y lo traduciría a un show de stand up.

Al menos esa es la recomendación que su esposa, Andrea Torre, le hace: “Ya le dije que debería hacer su show en El Cuevón”.

El productor, al igual que su papá, Jorge Ortiz de Pinedo, es experto en la creación y producción de programas de comedia familiar, como “Una familia de diez” y “La CQ”; sin embargo, siempre se muestra como una persona seria, pero la actriz asegura que es de las más graciosas que conoce.

Las apps de citas no son para Chema de Tavira

José María de Tavira nunca ha estado interesado en las aplicaciones de citas, pero acepta tener cierta curiosidad por cómo funcionan. El actor de películas como “Arráncame la vida” está por estrenar una cinta justo sobre el tema, “Un hombre por semana”, donde interpreta a uno de los usuarios, pero en la vida real asegura que sólo sabe de ellas a través de amigos y que han encontrado en estas un camino “chido” en lo sentimental.

Chema, seguidor de los Pumas, actualmente tiene pareja; en su vida ha tenido novias como Ana Claudia Talancón y prefiere buscar el amor de forma tradicional.

El actor prestó su voz para el audiolibro "Divina Comedia", de Dante Alighieri.

Adame ganó “La Granja VIP” sin competencia

Alfredo Adame no tuvo competencia en “La Granja VIP”, pues afirma que sus rivales eran gente sin preparación a la que dejó hacer el trabajo sucio, mientras él disfrutaba de su estancia sin hacer uso de su intelecto o ferocidad que ha demostrado en programas anteriores.

“La verdad es que la gente que llevan a los realities es muy mediocre, ignorante, que no tiene recursos, talento, oficio, absolutamente nada, y no es nada difícil pues pisotearlos; no crean que lo disfruto, pero a veces tengo que darles contestaciones tremendas como las que le daban al español en ‘La casa de los famosos’ de Telemundo y ahora afortunadamente no tuve que echar mano de tanto insulto, denostación, ofensa, humillación, porque no había uno que dijeras este sí, sí, es inteligente o este sí trae recursos para poder competir conmigo. No me costó nada, lo único que hice fue dejar que ellos hicieran el trabajo sucio”, dice.

El actor se coronó como el ganador de la primera temporada de "La granja VIP". Foto: Instgram.

