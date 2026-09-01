La realidad siempre supera a la ficción, y el true crime se ha encargado de demostrarlo una y otra vez.

Historias de asesinatos, desapariciones, relaciones marcadas por el abuso y crímenes que parecen sacados de los más oscuros guiones se han convertido, en los últimos años, en algunas de las producciones favoritas del público y que más atención (y vistas) han generado en las plataformas de streaming.

Netflix no es ajeno a este fenómeno, por lo que constantemente incorpora a su catálogo historias reales que han quedado marcadas por la polémica, y aquí te dejamos cinco casos que, por distintos motivos, llegaron a ocupar los titulares.

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“La muerte de la esposa del pastor”

Sigue la vida, el matrimonio tóxico y la misteriosa muerte de Mica Miller, una mujer de 30 años de Carolina del Sur. Mica apareció sin vida el 27 de abril de 2024 en un parque estatal y, aunque las autoridades determinaron que fue un suicidio, las extrañas circunstancias levantaron sospechas entre la familia y la opinión pública.

Más allá de resolver un crimen, la docuserie expone de forma aterradora cómo funciona el abuso psicológico y la manipulación dentro de una relación, especialmente cuando el perpetrador es un reconocido pastor de la iglesia cristiana.

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Cuenta con material real como las llamadas a los servicios d emergencia, mensajes de texto reales, videos y diarios personales de Mica, así como el testimonio de amigos y familiares.

“Chompoo: La niña desaparecida y olvidada”

Narra el caso de Orawan "Nong Chompoo" Wongsricha, una niña de tres años, que conmocionó a Tailandia y al mundo entero.

En mayo del 2020, la pequeña desapareció de su casa, y pequeña comunidad montañosa al norte de Tailandia en mayo de 2020. Horas más tarde el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa y su tío se convirtió en el principal sospechoso

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Lejos de recrear la investigación, el filme expone las fallas y la lentitud del sistema de justicia tailandés; además hace una reflexión sobre cómo los medios y las redes sociales televisión pueden transformar a un criminal, en una celebridad de Internet.

“El choque”

Un accidente termina en una investigación por doble asesinato. Esa es la premisa del documental que sigue el caso de Mackenzie Shirilla, una adolescente de 17 años que tras estrellas su coche contra un edificio, provocó la muerte de su novio y su mejor amigo.

Lo que parecía un trágico incidente, despertó sospechas cuando las autoridades encontraron elementos que apuntaban a que Shirilla había provocado deliberadamente la colisión. En 2023, fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua.

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El mayor atractivo del documental es el testimonio de la propia Mackenzie. La joven nunca habló ante los medios ni testificó en su juicio, por lo que esta es considerada su primer entrevista. El caso sigue generando debate.

“La vecina perfecta”

Una disputa entre vecinos termina de la peor manera en este documental que reconstruye el caso de Ajike “AJ” Owens, una mujer afroamericana que perdió la vida a manos de Susan Lorincz, la mujer que vivía en frente.

Los hechos fueron narrados a partir de imágenes obtenidas de las cámaras corporales de los policías. Su propuesta le valió una nominación al Oscar a Mejor Documental en 2025.

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Además, plantea temas como la convivencia, el racismo, la posesión de armas en EU y los límites sobre el llamado asesinato por defensa propia en Florida, donde ocurrieron los hechos.

“American Murder: Gabby Petito”

La desaparición de la influencer, en 2021, desató una búsqueda que rápidamente captó la atención de millones. La joven de 22 años recorría Estados Unidos junto a su prometido, Brian Laundrie, cuando dejó de tener contacto con su familia, dando inicio a una investigación que terminó revelando que el hombre que juró amarla, también fue el que le quitó la vida

Esta serie documental, además de reconstruir el caso a través de testimonios y los videos que Gabby dejó en internet, invita a reflexionar sobre qué tanto de lo que vemos en redes sociales corresponde realmente a la vida de una persona.

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