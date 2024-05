Chocan abogados del caso Cabezut-Zapata

El caso del conductor Patricio Cabezut sigue dando de qué hablar. A pesar de haber sido vinculado a proceso por abuso sexual agravado, su equipo legal confía en que en sólo tres meses se desestimen los dos cargos, de diez iniciales, que quedan en su contra.

“Tras analizar la evidencia con la que hasta el momento cuenta la fiscalía, consideramos está colocada fuera de contexto y se le está dando una interpretación completamente indebida”, detalló en entrevista Oscar Mora, abogado de Cabezut.

“Nosotros como defensa prepararemos inspecciones y datos de prueba, que permitan en su momento que la fiscalía ni siquiera continúe con el juicio oral, dada la irrelevancia que tiene la evidencia que se le atribuye a mi cliente”, confió.

El conductor explicó hace unos días que en la audiencia del pasado 11 de mayo, la fiscalía intentó atribuirle 10 sucesos de abuso sexual ocurridos entre el 2020 y el 2021 en contra de sus dos hijas menores de edad, pero que, debido a la falta de solidez en las pruebas, el juez de control sólo lo vinculó por dos de esos eventos.

Ambas partes tienen ahora seis meses para realizar una investigación complementaria que aporté más elementos que hagan más firme su estrategia. Sin embargo, la defensa Cabezut apeló la decisión el miércoles pasado.

“Presentamos un recurso de apelación contra esta vinculación parcial con la finalidad de que se eliminen estos dos últimos rezagos y que Patricio pueda quedar completamente absuelto”, detalló el abogado.

Esperan que la respuesta a dicha apelación se dé en unos tres meses. Sin embargo, la defensa debe seguir adelante con su investigación por si ésta no les fuera favorable, en cuyo caso entrarían a una etapa intermedia, en la que se depuran las pruebas, y después, un juicio oral.

“Si llegamos a esta instancia, ahí tendremos la oportunidad de que el Tribunal de Juicio Oral, quien es el que puede poner punto final al problema de Patricio, pueda tener contacto directo con la prueba, y eso es muy importante, porque hasta ahorita los dos eventos por los cuales nuestro cliente ha sido vinculado a proceso devienen de una mala interpretación de lo que existe en la carpeta”, acusó Mora.

“Hasta este momento el juez de control, el que lo vinculó a proceso, no está facultado para ver el expediente, él no puede ver la prueba, esto sucederá hasta el juicio oral, en ese momento podremos comprobar ante la autoridad que lo que se le está atribuyendo está descontextualizado para causarle daño a Patricio”.

La otra parte responde

Por su parte, el abogado de la actriz Áurea Zapata vio normal la apelación del conductor, ya que, según su experiencia, es un procedimiento esperado en este tipo de casos, por lo que considera que no altera el curso del proceso.

"Para no ir a un juicio oral necesitaría ser algo muy extraordinario, solamente que se encontrara alguna evidencia, una prueba absoluta de inocencia se podría evitar el juicio, pero lo veo difícil, porque ya hay unos dictámenes que dicen que sí hubo un daño por motivo de una aparente agresión sexual", dijo el abogado Rosendo Gómez.

Aclaró que el hecho de que no se vinculara a Patricio por los 10 sucesos, no implica que hayan sido descartados los ocho que no se tomaron en cuenta, sino que el juez mantuvo el derecho de la fiscalía de ahondar en nuevos elementos que podrían ser presentados en una nueva audiencia.

Sobre el hecho de que Cabezut fuera vinculado a proceso, pero no privado de su libertad, Gómez explicó que la defensa del conductor promovió un amparo al ser girada la orden de aprehensión, lo que evitó la prisión preventiva.

“No quisimos presionar en el tema de una prisión preventiva, porque apenas se va a formalizar una investigación. Si de ésta resulta que hay una culpabilidad, por supuesto que la exigiremos, pero meter a alguien a la cárcel para investigar creemos que no es correcto y hemos tratado de ser los más pulcros”, explicó el jurista.

melc