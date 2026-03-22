Chapell Roan cuenta su versión de los hechos, luego de la polémica que se desató cuando, el futbolista Jorge Luiz Frello Filho "Jorginho" la señaló por, presuntamente, haber enviado a un guardia de seguridad a reprender a su hija de 11 años, por acercarse a la mesa en que la joven cantante se encontraba desayunando; asevera que no se percató de cómo se concatenaron los hechos.

El arribo de Chapell a Brasil, país al que viajó para participar en el festival de música Lollapalloza, se convirtió en una polémica de dimensiones mediáticas, esto debido a que el impedimiento de un guardia de seguridad, a una pequeña niña, para que se acercarse a la cantante, provocó el desconcuelo de la menor y, por ende, la indignación de su madre y de su padre.

El padre biológico de la menor, el actor Jude Law, no se involucró o, al menos, hasta este momento, en la controversia; fue el esposo de su madre, la cantante británica Cat Cavelli, quien alzó la voz, mostrando la gran molestia que le causó ver a la pequeña de 11 años, llorando por la forma en que el guardia la reprendió.

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Se trata del futbolista italobrasileño, mejor conocido como "Jorginho" que, después de los acontecimientos, recurió a sus redes para narrar los hechos, de acuerdo con su perspectiva.

El centrocampista fue testigo de la emoción que embargaba a la pequeña Ada -nombre de la menor- de ver la actuación de Roan en el Lollapalloza, emoción que se maximizó cuando la menor y su familia se percataron de que la cantante estadounidense se hospedaba en el mismo hotel que ellos y que se encontraba desayunado al mismo tiempo que ellos lo hacían.

Fue cuando Ada, dejó la mesa donde se encontraba con su madre y padre, para cerciorarse de que se trataba realmente de la intérprete de "Good luck, babe".

Según lo narrado por "Jorginho", la menor sólo observó a la cantante y volvió emocionada a su mesa, momento en que un guardia se habría cercado, de mal modo, para regañar a Ada y pedirle a él y a su esposa que controlasen el comportamiento de su hija, lo que lo molestó sobremanera, como describió con las siguientes palabras:

"Lo que sucedió fue completamente desproporcionado, (el guardia) comenzó a hablar de manera extremadamente agresiva, tanto a mi esposa, como a mí y a mi hija, deciendo que no debería permitir que mi hija ´faltara al respeto´ o ´acosara´; sinceramente, no sé en qué momento, el simple hecho de pasar junto a una mesa y mirar si hay alguien sentado puede considerarse acoso (...), incluso dijo que presentaría una queja al hotel, mientras mi hija de 11 años estaba ahí llorando".

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El hecho provocó que Eduardo Cavaliere, alcalde de Río de Janeiro, se pronunciara aseverando que, mientras sea él quien tomé la decisión de quién actúa y quien no en la ciudad, no permitiría que Chappell se presentara.

"Mientras yo esté al mando de nuestra ciudad, ¡esta señorita jamás actuará en Río!, dudo que Shakira hiciera algo así", expresó.

Ahora es la propia Chappell quien habla, expresando que es su momento de contar la part ede su historia.

A través de un video, publicado en sus redes soclales, la joven de 28 años indicó que, en realidad, ella no se percató de lo sucedido, ya que nunca vio a la menor acercarse a la mesa y que, además de no advertir el comportamiento que el guardia adoptó, no se tratada de un hombre que trabajara personalmente para ella, sino que era un trabajador del hotel.

"Sólo contaré mi parte de la historia de lo que passó hoy (...), lo que pasó con un guardia de seguridad, que no es mi guardia de seguridad personal, ni siquiera lo vi, ni siquiera vi a una mujer ni a una niña, nadie se me acercó, nadie me molestó", aclaró.

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Así, Roan explicó que, en ningún momento, pidió al guardia acercarse a la familia.

"No le pedí al guardia de seguridad que se acercara a hablar con esta madre y su hija, no..., ellos no se me acercaron, ellas no hicieron nada".

De este modo, la cantante de "Pink pony club" mostró empatía por la situación, expresando que el comportamiento del guardia le pareció injusto, por lo que se vio impulsada a ofrecer una disculpa a la pequeña.

"Es injusto que la seguridad asuma que alguien no tiene buenas intenciones sin motivo alguno (...), cuando no tienen ninguna razón para creer que las tendrían, lo siento por la madre y la hija por lo que pasó".

Finalmente, aclaró que, a diferencia de lo que se ha divulgado en redes, desde tiempo atrás, acerca de que, aparentemente, siente cierta aversión a sus seguidores, especialmente los niños, no es verdad.

"No odio a las personas que son fanáticas de mi música, no odio a los niños, eso es una locura".

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