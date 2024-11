Ariadne Díaz ya no quiere que le pregunten sobre el beso que se dio con su exnovio José Ron, con quien protagoniza la telenovela "Papás por conveniencia", dice que ya pasó, que evolucionen la pregunta, aunque fue ella y el actor, que en la vida real fueron novios en el pasado, quienes sorprendieron al besarse apasionadamente cuando presentaron el proyecto, por lo que muchos se preguntaron, Marcus, el esposo de Ariadne, ¿no se pondrá celoso?

Y es que aunque entre Ariadne Díaz y José Ron hay mucha confianza, amistad y un amor de pareja más que superado, varios ponen sobre la mesa el famoso dicho popular: "donde hubo fuego cenizas quedan".

Aunque al parecer en este caso no es así, Ariadne lo tiene muy claro e insiste que como actores, su esposo Marcus comprende a la perfección su trabajo, así que no hay celos ni mucho menos separación.

"No, la verdad es que no, no manejamos los celos en la casa por salud física y mental, por madurez, la verdad que eso no es un tema", expresó, y resaltó que ella a sus 36 años y Marcus a sus 42, están juntos porque así lo desean.

Marcus Ornellas sí se pondría celoso, pero no de José Ron

Marcus Ornellas fue cuestionado sobre si sintió celos al ver el tremendo beso que se dio su pareja Ariadne Díaz con su exnovio, el también actor José Ron, en el programa "Despierta América" cuestionaron al protagonista de telenovelas y hasta le pasaron el polémico momento.

"Ah muy bien, es su trabajo, la conocí actriz, me conoció yo ya era actor, entonces respetamos nuestras carreras; de hecho es raro, pero si no hubieran cámaras sería un problema", reflexionó sonriente.

"Si fuera una escena con Brad Pitt o algo así, sí diría 'no hay cómo competir', pero bueno, no es el caso", expresó Marcus ante las risas de los presentes; Ariadne y Marcus están juntos desde 2018, en 2022 decidieron tener un hijo a quien llamaron Diego.

Aunque la pareja aún no pasa por el altar, ya hay anillos y el deseo, al menos por parte de la actriz de casarse, sin embargo, hace unos meses confesaron que es un evento que da flojera organizar.

rad