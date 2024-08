Ariadne Díaz deja de seguir a Marcus Ornellas en redes y levanta sospecha de separación

¿Ariadne Díaz y Marcus Ornellas se separan?, la pareja, una de las más estables del espectáculo mexicano prendieron las alarmas de separación luego de que quedara al descubierto que la actriz dejó de seguir a su esposo en redes sociales.

Ariadne admitió que no es la primera vez que hace esto, normalizando el hecho, pues asegura que no tiene nada de malo si de repente cae gorda la pareja o el marido y no se quiere saber nada de él, como fue su caso.

"Lo dejo de seguir en redes porque el algoritmo todo el tiempo me lo está enseñando porque todo el tiempo compartimos cosas y digo 'ahorita me cae gordo, ahorita no lo quiero ver', normalicemos el dejar de seguir a nuestros novios y maridos cuando nos caen gordos, ya después los vuelves a seguir", aclaró con humor la actriz, quien se sorprendió cuando al reencontrarse con Marcus luego de dos semanas, el actor le dijera que en las redes ya los andaban separando.

Ariadne Díaz y José Ron mantienen amistad tras haber sido pareja

Ariadne Díaz y José Ron , quienes fueron pareja en el pasado, trabajarán juntos nuevamente en la telenovela de Televisa "Papás por conveniencia", y como parte de una sorpresa por el cumpleaños 43 de Ron, la producción lo sorprendió con un pastel y las mañanitas, Ariadne estuvo presente y además le dedicó una felicitación en redes con un par de fotos muy especiales.

"Parece que fue ayer pero hace 16 años de esta foto… dato curioso @yosoygloriasierra se casó el día de mi cumpleaños, así que todo los amigos que ya estábamos en Monterrey aprovechamos y nos fuimos a celebrar mi cumple un día antes y obvio llegamos un poco crudos a la boda, ya se imaginaran cómo nos fue con Glorieta en modo bridezilla, en fin… hoy es tu cumple Ronchis así que te deseo lo mejor del mundo este año y siempre", se lee.

Dicho mensaje causó confusión entre algunos cibernautas que creyendo que Ariadne y Marcus estaban separados, quizá una nueva relación entre la actriz y su ex José Ron podría ser posible.

Pero Ariadne ha sido muy clara en decir que su historia de pareja con José Ron ya es algo del pasado, y que ahora sólo son amigos.





