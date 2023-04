Ariadne Díaz y Marcus Ornellas son felices con planes y sin boda

“Por una cosa o por otra no ha acabado de amarrar”, responde la actriz Ariadne Díaz respecto a la boda con su pareja Marcus Ornellas, quien le dio el anillo de compromiso en 2018.

Fue exactamente en el día de su cumpleaños, el 16 de agosto, cuando el protagonista de la telenovela Eternamente amándonos le pidió matrimonio.

“Fuimos a cenar, regresamos a casa y me tenía una fiesta sorpresa con mariachis y todo y ahí bajó nuestro hijo (Diego) con el anillo en mano. Fue un momento muy bonito y simbólico porque lo que teníamos él y yo ya es un matrimonio de mucho tiempo, pero creo que si nos casáramos será más para celebrar la fiesta”, recuerda Ariadne, quien asistió este domingo a las 100 representaciones de la obra La Clase.

Pero hasta el momento, detalla la actriz, no se ha concretado la celebración porque siguen indecisos en varias cuestiones.

“En un principio (el retraso en la boda) era porque no sabíamos si hacerlo en Brasil o hacerlo en México, como que estábamos dudando de cosas, luego trabajando en un lado y en otro, después llegó la pandemia, posteriormente tuvimos mucha chamba”, señala Ariadne Díaz en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Creo que gran parte de que no hayamos tenido todavía una fecha o la boda en sí es porque no decidimos ¿sabes? Como que hablamos así de ‘¿y tú qué prefieres? en Vallarta, aquí, allá’ y como que no tomamos una decisión, en términos generales lo hemos ido aplazando”.

En broma Ariadne menciona que el anillo ya cumplió años en su dedo y que todo lo hicieron al revés, primero tuvieron a suhijo, luego fue la entrega del anillo y al final llegará la boda.

“Somos de atrás para adelante”, bromea.

Hace pocos días Díaz y Ornellas cumplieron ocho años de relación, por lo que él le regaló a su novia un ramo de flores.

Considera que el secreto para que su amor siga vigente es mantener la línea del respeto y conservar la confianza

“Son cosas sencillas que nos hacen felices, nosotros somos muy simplones, somos reaburridos y en eso coincidimos, por eso estamos recontentos”.