Andrea Chaparro se rebela ante la blanquitud

Por el color de piel y hasta la consistencia de su cabello, Andrea Chaparro ha experimentado pasajes de discriminación en distintas facetas de su vida.

A sus 21 años, la estrella de Rebelde y quien recientemente estrenó la cinta de comedia ¿Encontró lo que buscaba?, vía Netflix, está metida de lleno en el tema, que ha ido asimilando con base en lecturas y autoestudio.

En su celular, la hija del comediante y actor Omar Chaparro cuenta con cifras que tiene a la mano para no olvidar la problemática, como que la mayoría de gente dedicada al modelaje o ganadoras de concursos de belleza son de tez clara.

“En México me decían que era fea por ser morena, prieta, pero en Estados Unidos que era como una mujer exótica. Eso me dio muchas cosas a pensar de lo que ocurre en este país”, recuerda.

“Como niña me afectó mucho, me acuerdo que un día hasta me frisé el cabello (ondular) para no tener chinos, porque mis amigas me decían que se me veían sucios, pero claro, ellas eran güeras, lacias y luego veía que se hacían chinos y yo no entendía. Y pagaban para hacerse naranjas (su tono de piel) y menos lo comprendía”, detalla.

Revela que en algún momento dentro de su entonces inconsciencia y azuzada por comentarios de otras chicas, llegó a utilizar crema para “blanquear” su piel.

“Tenemos una idea de que la salvación es blanca, cada quien va a pensar lo que quiera, pero es herencia de la conquista. Cuándo no hemos escuchado frases como ‘para mejorar la raza, casarse con alguien güero’. Profesionalmente a veces vas a un casting y ves que eres la única morena; o cuando vas a tomarte fotos, ves las fotos de las portadas de revistas y te das cuenta que no hay melanina”.

Eso sí, dice la chica que comenzó hace casi una década con el musical Mary Poppins, las cosas han ido cambiando paulatinamente, al tener en papeles protagónicos y lejos de estereotipos a gente como Yalitza Aparicio (ROMA), Tenoch Huerta y Mabel Cadena (Black Panther: Wakanda por siempre) y Daniel Tovar (Mirreyes vs. Godínez).

“Va cambiando, pero hace falta mucho aún”, expresa.

De alguna manera, ser hija de Omar la preparó para la carrera. Primero, porque cuando estudiaba, la buleaban por tener un papá reconocido; después porque se acostumbró a ver a la prensa siempre cerca y posteriormente al escuchar que debe mantener los pies sobre la tierra, pese a lo bueno que venga en el trabajo.

Desde niña asistió a campamentos culturales de verano y un día alguien le dijo de un proyecto y que sería buena idea realizar el casting. Tomó la palabra y lo comunicó a la familia.

“Le dije a mi papá a qué hora y lugar había que ir y también que no dijera que era mi padre”, recuerda divertida.

El presente

El año pasado con la serie de Rebelde explotó mediáticamente, aunque ya había tenido participación en La casa de las flores y No fue mi culpa, esta última alusiva a la violencia a la mujer. Poco después fue llamada para dos filmes: el mexicano ¿Encontró lo que buscaba?, y el español A través del mar (secuela de A través de mi ventana) que llegará a plataformas a mediados de año.

La primera es un coming of age, en el que conoce a un antiguo locutor de radio y apasionado del rock. En la otra interpreta a una chica mexicana que conoce a uno de los personajes principales en Estocolmo.