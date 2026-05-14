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confiesa que, a 35 años del estreno de "", no le gustaría reencontrarse con las actrices con las que protagonizó la telenovela, pues recuerda que no obtuvo muy buen trato de , y .

Fue en entrevista para el programa "Hoy" que, la actriz retirada, reconoció que no tiene ningún interés de participar en una reunión del elenco del melodrama de Emilio Larrosa que, en 1991, se convirtió en todo un éxito.

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Esto debido a que, aparentemente, las otras actrices con quienes compartió el protagónico, tuvieron comportamientos no convenientes que no sólo la habrían incomodado a ella, sino a parte del equipo de producción, como Tijerina dijo al matutino:

"No me caen bien, hicieron cosas muy feas y ellas lo saben, pasaron cosas muy desagradables y y muy feas; pregúntale a las de vestuario como las trataba Emma Laura, logró que corrieran a una", expresó.

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También aclaró que, de encontrarse con alguna de ellas, de casualidad, no tendría ningún incoveniente en saludarlas, sin embargo, prefiere mantenerse al margen.

"Si las veo, yo soy educada, ´hola, ¿cómo estás?´, lo cortés no quita lo valiente".

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Existe una entrevista, en la que las cuatro actices -junto con Yolada Ventura e Itatí Cantoral- visitan el programa de , quien las cuestiona acerca del final de la telenovela y los planes que tendrán en lo sucesivo.

Y, cuando Emma Laura confiesa que, en pocos meses, estaba por debutar como conductora de televisión, Kate le dio una palmada en los hombres, interrogándola sobre por qué no le había contado de su nuevo poryecto.

Eso produjo que Rebecca les preguntara si, fuera de los sets de grabación, sostenían una amistad.

Fue entonces que Kate afirmó que había una unión tan estrecha entre ellas, aunque aclaró que sólo entre ella, Tiaré y Emma Laura, excluyendo a Cecilia quien, en un acercamiento de la cámara, lucía visiblemente incómoda y cabizbaja.

"Nos llevamos muy bien, pero las que más nos llevamos, somos nosotras tres, fuerte", precisó.

Y Scanda complementó:

"Así, brothers".

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Tijerina dijo al matutino que no tenía planes de volver a la pantalla chica, a menos de que le propusieran un personaje que le pareciera interesante.

"Depende de cuál novela, si es un papel bonito".

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