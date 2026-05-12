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Solo como una herramienta complementaria en sus producciones y sin que esta impacte de manera significativa la historia es que Carmen Armendáriz hace uso de la Inteligencia artificial.

La productora que ha llevado la batuta de emisiones de programas unitarios (La hora marcada), revistas televisivas (Hoy) y telenovelas (Mi rival) explicó que recién recurrió a la IA para crear la secuencia de entrada de uno de sus proyectos.

“En mis producciones la historia se cuenta tal y como se escribió. La entrada la hicimos con IA sin cambiar la historia, sin mover nada, con la canción de Carlos Rivera y Alejandro Fernández, de la historia no toqué nada”, señaló.

Hija del legendario actor Pedro Armendáriz, Carmen, de 80 años, recordó que desde niña aprendió el funcionamiento de los foros de televisión observando a su padre durante sus llamados a grabaciones.

“Así crecí con mi papá diciéndome cosas desde chiquita, metiéndome a los foros, sabiendo dónde pararme para evitar pisar los cables”, señala.

La productora también compartió una anécdota que se quedó en ella como enseñanza: enfrentar los accidentes y continuar trabajando.

“Recuerdo que mi papá tuvo un accidente hace muchos años y acabó en el hospital. Hay que solucionar y seguir adelante; nada de: ‘tengo la cara deshecha’, ¡hazte a un lado, a trabajar!”.

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