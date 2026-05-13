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Durante la entrega de reconocimientos por el , organizada por , la actriz habló sobre la llegada de influencers y nuevos talentos a las, postura que aseguró ver de manera positiva dentro de las telenovelas y comedias actuales.

“Qué bueno que se integren los influencers, ¿no? Porque si nos dejan nada más a nosotros, al rato vamos a hacer una novela de puros viejitos. Está padrísimo que vengan con esta energía y preparados, y que los productores vean su trabajo”, señaló entre risas.

La actriz, de 52 años, también explicó que decidió integrarse a "Guardián de mi vida" debido a la invitación directa que recibió de Juan Osorio, productor con quien ya había trabajado anteriormente.

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“He trabajado muchas veces con la producción del señor Juan Osorio y sé que sus proyectos siempre son de mucha calidad, además de que son muy exitosos y la gente los disfruta mucho. Me habló y me dijo: ‘Oye, tengo un personaje’, y acepté, así sin más”, comentó.

Homenajean a las madres

Como parte de la celebración, el productor de "Guardian de mi vida", Juan Osorio, reunió a las actrices y madres del elenco en un evento especial donde Denisse de Kalafe interpretó el temga “Señora, señora”.

El productor aseguró que escuchar la canción en vivo, durante esta fecha, representó un momento significativo a nivel personal.

“En lo personal, mi mamá, que ya está en el cielo, cuando era el Día de la Madre le encantaba oír ‘Señora, señora’ y yo lloraba con ella cuando estaba chavito. Para mí es un sueño; siempre ha sido un himno en esta fecha especial”, expresó.

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