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A diferencia de series médicas como Grey’s Anatomy, The Good Doctor o New Amsterdam, Santita no busca ser una historia políticamente correcta ni de personajes ejemplares.

La nueva producción de Netflix cuenta la vida de María José “Santita” (interpretada por Paulina Dávila), una ginecóloga que vive con discapacidad motriz tras un accidente y que realiza abortos clandestinos.

Para sus creadores, Gabrielle Galante y Luis Cámara, esta personalidad exigía una investigación más cuidadosa y, en especial, asumir riesgos al momento de escribir los libretos.

“No somos expertos, pero sentimos que teníamos que investigar para retratar esta historia con realismo. En el caso de la discapacidad, empezamos viendo videos, pero después, cuando los guiones ya estaban escritos”, cuenta Gabrielle en entrevista.

En este tema, para mostrar mostrar algo más allá de lo superficial, contaron con Maryangel García-Rangel, activista fundadora del movimiento Mexicanas con Discapacidad, quien fue consultora y también actriz en la serie.

“Ella nos dio una perspectiva mucho más profunda, no sólo sobre la realidad física, sino también sobre la parte psicológica y emocional, sobre todo lo que nos hace falta por comprender”, explica la guionista.

Con esencia propia

En especial, entendieron la dificultad que implicó abordar el tema del aborto fuera del marco legal.

“Eso era algo que inevitablemente iba a salir por ser ginecóloga, simplemente por la realidad, pero es algo de lo que queríamos provocar conversación”, reconoce Gabrielle.

Otro tema delicado ocurre con el personaje interpretado por Gael García, pareja de la protagonista, quien enfrenta un diagnóstico letal.

“La serie se mueve en un mundo moral más allá de lo correcto, Santita ve más allá de las leyes y opiniones de otros”, añade la escritora.

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