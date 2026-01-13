Carlos Said habla de la felicidad que lo alberga ahora que él y su esposa, Claudia Martin, han recibido a Máximo, su primer hijo. El actor, con una sonrisa inalterable y jactanciosa, confía que su bebé muestra un gran parecido a él y que, de su madre, heredó sólo una de sus características físicas.

Con la frase "no sabía que podía ser tan feliz, hasta que tuve a mi hijo en mis brazos", el actor describió la dicha que experimenta en su faceta como padre primerizo.

Claudia Martín presume la felicidad de su esposo, el actor Carlos Said, por la llegada de su hijo Máximo.

Said, que fue captado por la prensa a las afueras de Televisa, mostró gratitud por el momento que vive a lado de su esposa, de quien reconoció su valentía y su fuerza por todo el proceso que ha atravesado desde que supo que se convertiría en madre.

"Clau está mejor que nunca, guapísima, en forma, echándole muchas ganas, en reposo y, gracias a Dios, todo salió muy bien para los dos, para ella, más que nada, que ella fue la que entró al parto; estuve yo sosteniendo su mano, pero la que vivió lo más fuerte fue ella", expresó a Telemundo.

Reveló que su familia les obsequió de todo, por lo que no tuvieron que preocuparse por los gastos de los pañales, lo que les permitió enfocarse a preparar cada detalle, como alistar la habitación de Máximo para que, cuando llegara a casa, toda la decoración estuviera completa.

Claudia Martín y Carlos Said con su hijo Máximo.

Ahora que Máximo ha llegado a su vida, Said explica que, desde hace tiempo, anhelaba vivir la experiencia de la paternidad, la cual ha superado todas sus expectativas pues, ni el cansancio ni los desvelos se han convertido en un pesar para él.

"Muy agradecido con la vida, lo más hermoso que he experimentado en mi vida, no quiero salir de mi casa, con trabajos estoy aquí (en Televisa), quiero estar todo el día cargando a mi hijo con mi mujer, ¿quieren ver mis ojeras?, feliz de no dormir, con mi hijo, ayudar a Clau, gracias a Dios, tenemos gente que nos ayuda, pero es muy importante vivir esta faceta paterna que yo tenía muchas ganas de vivir".

El actor mostró gran entusiasmo cuando reveló que Máximo es más parecido a él y que, de Claudia, heredó sus orejas, mientras que, en la cuestión relacionada a de quién sacó los ojos de color, Said no supo definir de quién los obtuvo, ya que ambos tienen iris con una pigmentación clara.

"Uff... les digo la verdad..., a Claudia le duele en el alma aceptarlo, ta´ igualito a mí, lo único que tiene de Claudia son sus orejas; los ojos de él, hoy por hoy, son azules, pero dicen que puede ir variando entre el verde y azul", detalló.

Con unos meses como pareja, Carlos Said y Claudia Martín ya se casaron y aseguran, esperan bebé.

Otro de los pormenores que Said dio a la prensa es que antes de que bauticen a su pequeño, evento que aún no saben si organizará en CDMX o en Oaxaca, de donde es Claudia, planean viajar a Cuernavaca, en compañía de sus respectivos progenitores, para celebrar la llegada de su bebé.

