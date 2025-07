La plataforma de streaming MUBI anunció este día la cancelación del Mubi Fest 2025 en la Ciudad de México (CDMX), que se celebraría del 4 al 6 de julio en la Cineteca Nacional.

La decisión, publicada en sus redes sociales, se atribuyó a “consideraciones de seguridad” y a la intención de garantizar “una experiencia óptima” para su audiencia.

¿Por qué se canceló el Mubi Fest 2025

La cancelación ocurre tras semanas de presión pública encabezada por organizaciones propalestinas.

Cuestionaron sobre el financiamiento de MUBI y señalaron su presunto vínculo con Sequoia Capital, fondo de inversión estadounidense con presencia en el sector tecnológico-militar de Israel.

También uno de sus socios, Shaun Maguire, ha expresado públicamente su apoyo al gobierno israelí.

¿Qué harán los colectivos contra MUBI?

En entrevista, EL UNIVERSAL habló con integrantes del colectivo El Mono y los Olivos, quienes explicaron por qué llamaron al boicot que surgió a partir de la contradicción entre el discurso progresista de MUBI y su vínculo financiero con una firma asociada a intereses bélicos.

“El arte no puede ser apolítico. Existe dentro de un contexto social y económico. MUBI se presenta como una plataforma de cine comprometido, pero recibe dinero de quienes están detrás de un genocidio”, afirmaron.

Colectivo El Mono y los Olivos

El colectivo, junto con otros grupos culturales, organizaron el Festival Anti-MUBI, una alternativa con proyecciones gratuitas y comunitarias de películas que abordan temas de despojo y resistencia.

El objetivo, dijeron, fue ofrecer un espacio coherente con los principios de defensa de los derechos humanos desde el lenguaje cinematográfico.

¿El Cine es resistencia? Colectivos lo explican

Durante la entrevista, El Mono y los Olivos destacó el trabajo de cineastas y colectivos palestinos que han creado plataformas propias para difundir su narrativa.

Una de ellas es Watermelon+, un servicio de streaming impulsado por artistas palestinos que ofrece documentales, cortometrajes y materiales audiovisuales sobre la lucha por la liberación.

Esta iniciativa ha ganado popularidad como una forma de contrarrestar el uso del cine con fines de propaganda o lavado de imagen.

“Nosotros no producimos esos contenidos, pero los difundimos. El cine palestino lleva años resistiendo, construyendo una memoria audiovisual propia, sin necesidad de grandes capitales. Creemos que no basta con criticar, también hay que ofrecer alternativas. Organizamos el Festival Anti-MUBI junto con proyectos como Cine de Paca y el espacio cultural Volcán al Lugar Común. Proyectamos películas sobre el despojo, tanto en Palestina como en la Ciudad de México. También se sumaron otros cines y realizadores independientes”

El Mono y los Olivos

La controversia alcanzó la programación de MUBI Fest, que incluía la proyección de "Here and Elsewhere", película de Jean-Luc Godard que reflexiona sobre la representación de la resistencia palestina en medios occidentales.

Para varios colectivos, su inclusión fue interpretada como un intento de equilibrar el discurso sin asumir responsabilidades reales.

“Pasar una película sobre Palestina no te vuelve neutral si recibes dinero de una firma que financia tecnología de guerra. Eso no es equilibrio; es cinismo”, agregó el colectivo El Mono y los Olivos.

¿Cómo pedir un reembolso por cancelación de Mubi Fest 2025?

MUBI confirmó que reembolsará todas las entradas adquiridas para el festival. Sin embargo, no han dado a conocer todos los detalles del proceso de devolución a través de sus redes sociales y canales oficiales.

Por su parte, diversos colectivos esperan que ciudades como Bogotá, Río de Janeiro, Santiago y otras sedes donde se realiza el MUBI Fest 2025 se sumen a este boicot como forma de presión para retirar el apoyo al financiamiento del ejército israelí.

Desde El Mono y los Olivos señalaron que MUBI se presenta como una plataforma de cine independiente y con valores, pero al aceptar recursos de una firma relacionada con actos de violencia contra la población civil, contradice ese compromiso.

“El arte no puede utilizarse para limpiar la reputación de quienes cometen asesinatos de mujeres, niños y personas inocentes en territorios bajo ocupación”, afirmaron.

Hasta el momento, la plataforma MUBI en México no ha querido emitir comentarios más allá de lo publicado en sus redes sociales en torno a la cancelación del Mubi Fest 2025.