Entre la exposición mediática de su relación con la cantante Dua Lipa, el actor Callum Turner ahora cuestiona cómo se ama hoy en One night only, la nueva cinta de Will Gluck.

En ella, interpreta a un hombre que enfrenta a un sistema que lo obliga a decidir rápido el hecho de estar con una pareja.

La película, protagonizada también por Monica Barbaro, parte de una regla simple: el sexo prematrimonial está prohibido, excepto por una noche al año. Lo que parece una regla extrema funciona como un espejo de cómo se vincula hoy una generación que le teme más a la intimidad que al rechazo.

“Me gusta esa idea de condensar el tiempo, de tener un momento pequeño en el que tienes que encontrar a alguien de quien enamorarte”, indica el director.

Durante la noche que plantea la película todo se acelera y lo que en la vida cotidiana tomaría semanas o meses se reduce a unas cuantas horas. En ese contexto, Owen (Turner) y Allie (Barbaro), dos desconocidos que pierden a las personas con las que pensaban pasar la noche, terminan orbitando uno alrededor del otro en la ciudad.

“Nuestros dos protagonistas no tienen miedo a la conexión ni al compromiso, ellos tienen una visión más cercana a una idea tradicional del vínculo basada en la honestidad”, dice el actor.

Aunque la premisa podría sugerir una carrera contrarreloj por encontrar compañía, Callum Turner asegura que la cinta funciona como una especie de experimento social llevado al extremo.

“Me gusta mucho que él se encuentra a sí mismo y encuentra a la persona que le permite ser quien es. Eso es lo bonito: lo maravilloso que es enamorarse”, dice Turner.

La película llegará a los cines el 7 de agosto de 2026 bajo el sello de Universal Pictures.

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